राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में एक और कामयाबी; दो और संदिग्ध बॉक्स बरामद
श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अब राजस्थान के अनूपगढ़ में ट्रैक के पास बम जैसे 2 संदिग्ध बॉक्स मिले हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक ब्लास्ट केस में एक और कामयाबी मिली है। अब अनूपगढ़ जिले में पुलिस ने सोमवार को रामसिंहपुर-अनूपगढ़ रेलवे ट्रैक के पास एक मजार के नजदीक बम जैसे दो संदिग्ध बॉक्स बरामद किए। ये बॉक्स 3 नवंबर को हुए रेलवे ट्रैक विस्फोट केस में गिरफ्तार आरोपियों महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह से पूछताछ के बाद बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर में भी यहां बम लगाए थे। आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे।
दो संदिग्ध बॉक्स बरामद
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट मामले की जांच के तहत आरोपियों से की गई पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने 12-13 अक्टूबर को उक्त इलाके में बम लगाए थे। इस सूचना की पुष्टि के लिए जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें बम जैसे दिखने वाले दो संदिग्ध बॉक्स मिले। ये संदिग्ध बॉक्स रामसिंहपुर-अनूपगढ़ रेलवे ट्रैक के पास मिले। इलाके की घेराबंदी कर दी गई और बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया।
12-13 अक्टूबर लगाया था बम
यह घटना 3 नवंबर को रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में पंजाब के गुरदासपुर जिले से महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद सामने आई है। इन आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उन्होंने 12-13 अक्टूबर को भी इलाके में बम लगाए थे। अब पुलिस बम निरोधक दस्ते की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि इन बॉक्स में विस्फोटक सामग्री है या नहीं।
खराबी के कारण नहीं हो पाया था धमाका
महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को 14 नवंबर को राजस्थान एटीएस, श्रीगंगानगर पुलिस, पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस और गुरदासपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे अपने आका के निर्देश पर काम कर रहे थे। आरोपियों ने 12-13 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर टाइमर बम लगाने की कोशिश की थी लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उसमें धमाका नहीं हो सका था।
धमाके के पीछे पाकिस्तान में बैठा हैंडलर
पुलिस ने बताया कि बीते 3 नवंबर को हुआ धमाका पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर की ओर से मुहैया कराए गए दूसरे टाइमर बम से किया गया था। धमाके में रेलवे ट्रैक के नीचे लगे कंक्रीट के 2 स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह विस्फोट एक यात्री ट्रेन के घटनास्थल से गुजरने के करीब 45 मिनट बाद हुआ था। धमाके के कारण पटरियों के बीच करीब दो फुट गहरा गड्ढा हो गया था। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अन्य लोगों की संलिप्तता और नेटवर्क के दायरे का पता लगा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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