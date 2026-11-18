श्रीगंगानगर रेलवे विस्फोट मामले में कुछ और नए खुलासे सामने आए हैं। बताया जाता है कि राजस्थान पुलिस को एक होटल के रजिस्टर से अहम सुराग मिले थे। इन्हीं की जांच के तहत पूरी साजिश का भंडाफोड़ हुआ था।

श्रीगंगानगर में 3 नवंबर को हुए रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस केस में राजस्थान पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर निवासी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी 2 नवंबर को एक होटल में असली पहचान पत्र देकर रुके थे। दोनों अगली सुबह रेलवे ट्रैक पर IED लगाकर फरार हो गए थे। होटल रजिस्टर, मोबाइल लोकेशन और IED लगाने के वीडियो से पुलिस आरोपियों तक पहुंची थी।

होटल के रजिस्टर से मिले थे सुराग जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि धमाके की जांच कर रही राजस्थान पुलिस को एक होटल के रजिस्टर से अहम सुराग मिले थे। रजिस्टर में संदिग्धों की असली पहचान और उनके मोबाइल फोन की लोकेशन दर्ज थी। इतना ही नहीं एक वीडियो भी मिला जिसमें कथित तौर पर रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक (IED) लगाते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो फुटेज ने भी खोली पोल अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के 14 दिन बाद एक फुटेज सामने आई थी। इसमें महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को विजय नगर में एक डेयरी बूथ के बाहर सिगरेट पीते हुए देखा गया था। यह डेयरी बूथ उस होटल के पास था जहां वे घटना से एक दिन पहले ठहरे थे। वीडियो 2 नवंबर को एक ग्राहक ने रिकॉर्ड किया था। इसमें दोनों एक-दूसरे की तरफ सिगरेट का धुआं छोड़ते दिख रहे हैं। एक अन्य वीडियो में देवेंद्र को होटल के कमरे में शीशे के सामने बाल संवारते हुए देखा जा सकता है।

होटलों की जांच से मिली लीड जांचकर्ताओं ने बताया कि दोनों आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह पंजाब के गुरदासपुर से ट्रेन के जरिए बठिंडा पहुंचे और वहां से टैक्सी लेकर श्रीगंगानगर आए। 2 नवंबर को वे सूरतगढ़-विजय नगर रोड पर स्थित एक होटल में रुके। यह विस्फोट वाली जगह से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। अगली सुबह दोनों ने कथित तौर पर रेलवे ट्रैक पर IED लगाया और फरार हो गए। धमाके की जांच में पहला बड़ा सुराग तब मिला जब पुलिस ने इलाके के होटलों और धर्मशालाओं की जांच की।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक कांस्टेबल की नजर होटल के रजिस्टर में की गई एंट्री पर पड़ी इसी से संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली। अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश करने के बावजूद होटल में चेक-इन करते समय दोनों ने अपने असली पहचान पत्र दिए थे। जांच में पता चला कि संदिग्ध 3 बार उसी होटल में आए थे। इससे पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उनकी गतिविधियों और ट्रवेल हिस्ट्री को फिर से खंगाला।

इसके बाद जांचकर्ताओं ने मोबाइल फोन रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पुलिस ने सेल टावर की लोकेशन की भी छानबीन की। इसमें महकदीप की गतिविधियों का पता चला। जांच में पाया गया कि महकदीप का फोन पंजाब में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक्टिव था। इससे सीमा पार से किसी तरह की मिलीभगत का शक पैदा हुआ। इन सुरागों के आधार पर राजस्थान पुलिस ने एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ गुरदासपुर का दौरा किया।

बाद में पुलिस ने दोस्तपुर गांव की रहने वाली महकदीप को हिरासत में ले लिया। पुलिस को कथित तौर पर महकदीप के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिला है। इसमें रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाते हुए देखा जा सकता है। जांचकर्ताओं को शक है कि यह फुटेज पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को इस ऑपरेशन का सबूत देने के लिए बनाया गया था। इन पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कथित तौर पर आरोपियों को हमला करने के बदले पैसे देने का वादा किया था।

एक अधिकारी ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि इस सबूत की मदद से जांचकर्ता गुरदासपुर जिले के चौदेकलां गांव के देवेंद्र सिंह तक पहुंचे। रविवार को दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। आरोपी वीडियो कॉल के जरिए उनको बता रहे थे कि धमाका कैसे करना है? पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 3 संदिग्ध हैंडलर्स की पहचान लवली, शाह और बिट्टू चाचा के रूप में की है।

इन हैंडलर्स के पाकिस्तान की एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के लिए काम करने का शक है। हिन्दुस्तान टाइम्स को इन तीनों हैंडलर्स की तस्वीरें मिली हैं। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि शाह और उसके चाचा ने वीडियो कॉल के जरिए आरोपियों को धमाका करने के निर्देश दिए थे। पुलिस चार्जशीट में इन तीनों हैंडलर्स के नाम शामिल करेगी। पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? विस्फोटक कहां से आए? इस ऑपरेशन में और कौन-कौन लोग शामिल थे? अब इन एंगल पर जांच हो रही है।