राजस्थान में पुलिस का बड़ा ऐक्शन, ठूंस-ठूंस कर भरे थे 27 ऊंट, घेराबंदी कर तस्करों को दबोचा
राजस्थान में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटपूतली के सरुंड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ऊंट तस्करों को गिरफ्तार कर एक ट्रक से 27 ऊंट-ऊंटनियों को मुक्त कराया है।
राजस्थान में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटपूतली के सरुंड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो ऊंट तस्करों को गिरफ्तार कर एक ट्रक से 27 ऊंट-ऊंटनियों को मुक्त कराया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है।
थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में अवैध रूप से ऊंट भरकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान नारेड़ा की तरफ से तेज गति से एक संदिग्ध ट्रक कोटपूतली की ओर आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने पहले गति बढ़ाने की कोशिश की। घेराबंदी के बाद ट्रक को रोक लिया गया।
ठूंस-ठूंस कर भरे, रस्सियों से बांधे ऊंट
जैसे ही ट्रक रुका उसमें बैठे दो युवक नीचे उतरकर भागने लगे। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ के बाद जब ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। ट्रक में 27 ऊंट और ऊंटनियों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था और उन्हें रस्सियों से बांधा गया था। पशुओं के साथ किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज या परिवहन अनुमति पत्र मौजूद नहीं था।
पुलिस ने बिना लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र के पशुओं की अवैध ढुलाई करने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया । साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया गया है। बरामद किए गए सभी ऊंट-ऊंटनियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था की गई है, जहां उनका पशु चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा।
बड़े तस्करी गिरोह के शामिल होने की भी आशंका
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 23 साल के तामील निवासी जिला नूंह मेवात, हरियाणा और 27 साल के कामिल निवासी जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये ऊंट कहां से लाए गए थे और इन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा था। इस मामले में किसी बड़े तस्करी गिरोह के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध पशु तस्करी पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है।
रिपोर्ट हंसराज
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें