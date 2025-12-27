अरावली पहाड़ियों के जिलों में चलेगा अभियान, पुलिस भी होगी साथ; इन लोगों की नहीं खैर
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अरावली पहाड़ियों के जिलों में पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वत शृंखला को राज्य की अनमोल प्राकृतिक विरासत बताते हुए इसके संरक्षण पर जोर दिया है। वन और खनन विभागों की बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अरावली के प्राकृतिक स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में अब कोई नया खनन परमिट जारी नहीं किया जाएगा। अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अरावली के स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अरावली जिलों में वन एवं पर्यावरण, खान और पुलिस सहित संबंधित विभागों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम की ओर से सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में कोई नया खनन परमिट नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से अरावली को लेकर जारी निर्देशों का राज्य सरकार पालन कराएगी। पुलिस अधिकारियों को अभियान में शामिल होने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि खनन करने वालों के खिलाफ जारी निर्देश पूरे अरावली भू-भाग पर समान रूप से लागू होंगे। पर्वत श्रृंखला के सभी जिलों में कड़ा अभियान चलेगा। इससे पर्वत श्रृंखला को प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखा जा सकेगा और अवैध खनन पर प्रभावी रूप से रोक लग सकेगी। अरावली पर्वतमाला को हरा-भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। परियोजना के तहत अरावली जिलों के 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कराया जा रहा है।