Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan police nabs active member of Bishnoi gang from Gurugram society
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड मेंबर गिरफ्तार, 25000 के इनामी प्रदीप गुर्जर पर 3 दर्जन से ज्यादा मामले

संक्षेप:

राजस्थान एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने हरियाणा के गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य और घोषित अपराधी प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार किया है। उस पर 25000 रुपए का नकद इनाम घोषित था। 

Thu, 27 Nov 2025 10:53 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
राजस्थान एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने हरियाणा के गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य और घोषित अपराधी प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान के कोटपुतली जिले के निवासी गुर्जर पर 25000 रुपए का नकद इनाम घोषित था।

एजीटीएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि गुर्जर कुख्यात '6161 गिरोह' का सरगना है, जो मुख्य रूप से राजमार्गों के किनारे होटल संचालकों को जबरन वसूली के लिए निशाना बनाता है।

अधिकारी ने बताया कि गिरोह की कार्यप्रणाली में डर पैदा करने के लिए राजमार्गों के किनारे होटलों की इमारतों पर अंधाधुंध गोलीबारी करना और फिर पैसे वसूलने के लिए धमकी भरे नोट भेजना शामिल था। उन्होंने बताया कि गुर्जर पर जबरन वसूली, बैंक डकैती, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास सहित तीन दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इंस्पेक्टर राम सिंह ने गुर्जर का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का नेतृत्व किया। खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करते हुए टीम ने उसे गुरुग्राम के एक फ्लैट में छिपे हुए पाया। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीम ने सुरक्षा गार्ड बनकर निगरानी रखी और फ्लैट पर छापा मारने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया।

Rajasthan News
