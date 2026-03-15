साधु का भेष और ढाबों पर गुजारे दिन; 20 साल से फरार कातिल को हेड कॉन्स्टेबल ने वृंदावन से ऐसे दबोचा
राजस्थान पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे हत्या के केस में उम्रकैद की सजा पाए मुजरिम को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से पकड़ा है। उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल ने साधु का भेष धारण कर अपराधी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया।
राजस्थान पुलिस ने करीब 20 साल से फरार चल रहे हत्या के एक मुजरिम को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से पकड़ा है। आजीवन कारावास के इस सजायाफ्ता मुजरिम पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल ने साधु का भेष धारण कर अपराधी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया।
अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार मुजरिम वरुण सिंह (41) हिंडौन सिटी का रहने वाला है तथा उसे 2005 में हुई शराब कारोबारी नबाब सिंह उर्फ नब्बा सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
कोर्ट ने 2006 में सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) करौली ने 19 अक्टूबर 2006 को उसे आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास तथा आर्म्स एक्ट के तहत अतिरिक्त सजा सुनाई थी। मुजरिम की ओर से इस फैसले के विरुद्ध की गई अपीलें राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही खारिज कर दी थीं। इसके बाद वरुण के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन वह फरार हो गया था।
सालों तक भेष बदलकर पुलिस से बचता रहा वरुण
वरुण की गिरफ्तारी के लिए 2006 से लगातार विभिन्न विशेष अभियान चलाए गए। कई टीमों का गठन कर राजस्थान एवं अन्य राज्यों में संभावित ठिकानों पर तलाश की गई। मथुरा, वृंदावन, जयपुर, जम्मू-कश्मीर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई, लेकिन मुजरिम लगातार भेष बदलकर पुलिस से बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर समय-समय पर इनाम भी बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक घोषित किया गया।
हेड कॉन्स्टेबल जोगेन्द्र सिंह ने साधु का रूप धर किया पीछा
राजस्थान पुलिस द्वारा हाल में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत हेड कॉन्स्टेबल जोगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम को मुजरिम की तलाश में मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में भेजा गया था। यह ऑपरेशन मुखबिर की सूचना के आधार पर शुरू किया गया था। अधिकारियों के अनुसार जोगेन्द्र सिंह ने साधु का वेष धारण कर कई दिनों तक चाय की थड़ियों, ढाबों और गलियों में गुप्त रूप से निगरानी की और फिर आखिरकार फरार मुजरिम पकड़ा लिया।