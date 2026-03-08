'रिजर्वेशन से डायरेक्टर बने हो', मीटिंग में जूनियर पुलिसकर्मी ने सीनियर को टोका; एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज
5 मार्च को पुलिस हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (साइबर क्राइम एंड टेक्नीकल सर्विसेज) वीके सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें टेलीकम्युनिकेशन्स डिपार्टमेंट के कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
राजस्थान में एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर जूनियर पुलिसकर्मी द्वारा जातिसूचक टिप्पणी करने पर केस दर्ज करवाया है। पुलिसकर्मी का आरोप है कि एक मीटिंग के दौरान जूनियर ने उनपर जातिसूचक टिप्पणी की। यही नहीं उनका कहना है कि मीटिंग के दौरान उन्हें लगातार नीचा दिखाया गया। बार-बार मना करने के बावजूद भी जातिसूचक टिप्पणी की गई जिससे उन्हें गहरा आघात लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोप सही पाने जाने पर जूनियर पुलिस कर्मी पर एक्शन भी लिया जा सकता है।
ज्योति नगर एसएचओ संतारा मीणा ने रविवार को बताया कि 'पुलिस टेलीकम्युनिकेशन्स निदेशक दौलतराम अटल की शिकायत पर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत शुक्रवार को एसपी टेलीकम्युनिकेशन्स नीतू बुगालिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।'
मीटिंग में कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे
दरअसल 5 मार्च को पुलिस हेडक्वार्टर में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (साइबर क्राइम एंड टेक्नीकल सर्विसेज) वीके सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें टेलीकम्युनिकेशन्स डिपार्टमेंट के कई सीनियर पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इसी मीटिंग में अटल और नीतू बुगालिया भी मौजूद थे।
प्रेजेंटेशन के दौरान बार-बार बाधा डाली
शिकायतकर्ता अटल ने बताया कि मीटिंग के दौरान जब वे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तभी नीतू बुगालिया ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि वे आरक्षण के कारण निदेशक बने हैं। उनका आरोप है कि बुगालिया ने प्रेजेंटेशन के दौरान बार-बार बाधा भी डाली।
बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया
अटल ने बताया, 'मैंने उनसे ऐसी टिप्पणी न करने को कहा और एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी भी दी, लेकिन वे प्रेजेंटेशन के दौरान लगातार रुकावट डालती रहीं, जिसके बाद एडीजी ने उन्हें बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया।'
