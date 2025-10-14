Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan police constable hazarilal rescues 4 year old girl child alwar

राजस्थान पुलिस के साहस को सलाम, कॉन्स्टेबल हजारीलाल ने अपनी जान पर खेलकर बचाई बच्ची की जान

राजस्थान पुलिस ने सेवा, संवेदना और समर्पण की एक मिसाल पेश करते हुए अलवर शहर में 25 फीट की ऊंचाई पर एक मकान की प्रथम मंजिल में फंसी चार साल की मासूम निधि राठौड़ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

Praveen Sharma जयपुर, वार्ताTue, 14 Oct 2025 02:54 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान पुलिस के साहस को सलाम, कॉन्स्टेबल हजारीलाल ने अपनी जान पर खेलकर बचाई बच्ची की जान

राजस्थान पुलिस ने सेवा, संवेदना और समर्पण की एक मिसाल पेश करते हुए अलवर शहर में 25 फीट की ऊंचाई पर एक मकान की प्रथम मंजिल में फंसी चार साल की मासूम निधि राठौड़ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही एवं अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने वाले कॉन्स्टेबल हजारी लाल की प्रशंसा की है।

अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि सोमवार रात अलवर शहर की तंग गली में स्थित एक मकान की पहली मंजिल से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। लोगो ने बताया कि निशा राजपूत के मकान में 4 साल की बच्ची घर के अंदर बंद है। मकान में लाइट नहीं है, अकेली डरी हुई बच्ची बुरी तरह रो रही है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मकान चारों और से बंद था।

पुलिस ने पाया कि बच्ची पूरी तरह डर गई थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बच्ची को समझा-बुझाकर झरोखे तक लाया गया। यहां पर पुलिस टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया और 30 फीट लंबी सीढ़ी के माध्यम से बच्ची को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। इसमें कॉन्स्टेबल हजारी लाल ने साहस और बहादुरी का परिचय दिया। वो बिजली के नंगे तारों की परवाह किए बिना 30 फीट लंबी सीढ़ी पर चढ़कर पहली मंजिल के झरोखे तक पहुंचे। करीब 25 मिनट के इस जोखिम भरे ऑपरेशन में हजारी लाल ने बच्ची को प्यार से आवाज देकर समझाया और उसका डर कम किया और उसे झरोखे की ओर बुलाया। इसके बाद उन्होंने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने एक हाथ से बच्ची को पकड़, एक हाथ से सीढ़ी पर संतुलन बनाते हुए नीचे उतार उसकी मां निशा देवी को सकुशल सुपुर्द कर दिया। मां

बच्ची की मां निशा ने बताया कि बच्ची के पिता की इसी साल मार्च महीने में मौत हो चुकी है और वह सब्जी बेचकर घर चलाती हैं। ऐसे में बच्ची घर में अकेली थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।