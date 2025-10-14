राजस्थान पुलिस के साहस को सलाम, कॉन्स्टेबल हजारीलाल ने अपनी जान पर खेलकर बचाई बच्ची की जान
राजस्थान पुलिस ने सेवा, संवेदना और समर्पण की एक मिसाल पेश करते हुए अलवर शहर में 25 फीट की ऊंचाई पर एक मकान की प्रथम मंजिल में फंसी चार साल की मासूम निधि राठौड़ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही एवं अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने वाले कॉन्स्टेबल हजारी लाल की प्रशंसा की है।
अलवर के एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि सोमवार रात अलवर शहर की तंग गली में स्थित एक मकान की पहली मंजिल से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। लोगो ने बताया कि निशा राजपूत के मकान में 4 साल की बच्ची घर के अंदर बंद है। मकान में लाइट नहीं है, अकेली डरी हुई बच्ची बुरी तरह रो रही है। सूचना मिलते ही थानाधिकारी विजयपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मकान चारों और से बंद था।
पुलिस ने पाया कि बच्ची पूरी तरह डर गई थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बच्ची को समझा-बुझाकर झरोखे तक लाया गया। यहां पर पुलिस टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया और 30 फीट लंबी सीढ़ी के माध्यम से बच्ची को बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। इसमें कॉन्स्टेबल हजारी लाल ने साहस और बहादुरी का परिचय दिया। वो बिजली के नंगे तारों की परवाह किए बिना 30 फीट लंबी सीढ़ी पर चढ़कर पहली मंजिल के झरोखे तक पहुंचे। करीब 25 मिनट के इस जोखिम भरे ऑपरेशन में हजारी लाल ने बच्ची को प्यार से आवाज देकर समझाया और उसका डर कम किया और उसे झरोखे की ओर बुलाया। इसके बाद उन्होंने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने एक हाथ से बच्ची को पकड़, एक हाथ से सीढ़ी पर संतुलन बनाते हुए नीचे उतार उसकी मां निशा देवी को सकुशल सुपुर्द कर दिया। मां
बच्ची की मां निशा ने बताया कि बच्ची के पिता की इसी साल मार्च महीने में मौत हो चुकी है और वह सब्जी बेचकर घर चलाती हैं। ऐसे में बच्ची घर में अकेली थी।