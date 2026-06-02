कमरों से 41 लड़के-लड़कियों को पकड़ा गया, राजस्थान में स्पा सेंटर्स पर बड़ा ऐक्शन
थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि शहर में कई दिनों से स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। भिवाड़ी एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में लगातार छापेमारी की जा रही है।
राजस्थान के खैरथल जिले की भिवाड़ी पुलिस अवैध स्पा सेंटर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही जिसमें सोमवार शाम करीब 5 बजे शहर के कृष्णा स्क्वायर मॉल और सेंट्रल मार्केट में छापेमारी की गई। इस दौरान 6 महिलाओं सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई अब भी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि शहर में कई दिनों से स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। भिवाड़ी एसपी ब्रजेश उपाध्याय के निर्देशन में लगातार छापेमारी की जा रही है। रविवार को हुई पहली कार्रवाई में 27 महिलाओं और 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सोमवार को 6 महिलाओं और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया।
सोसाइटियों और किराए के कमरों पर भी नजर
थानाधिकारी शर्मा ने बताया कि अब केवल शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स में चल रहे स्पा सेंटरों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। सोसाइटियों में किराए के कमरों में चल रही अवैध गतिविधियों पर भी सख्ती की जाएगी। स्पा सेंटरों में काम करने वाली महिलाओं और उनके संचालकों के आवासों पर भी छापेमारी की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों को मकान किराए पर देने वाले मालिकों की भी जांच की जाएगी।
संचालकों पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान
पुलिस को सबसे बड़ी शिकायत स्पा संचालकों के फरार हो जाने की है। छापेमारी की सूचना मिलते ही वे भाग जाते हैं। थानाधिकारी ने कहा, हम सभी स्पा संचालकों की पहचान कर उनके खिलाफ मामले दर्ज करेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई करेंगे।
भिवाड़ी पुलिस का यह अभियान अवैध स्पा सेंटरों और उनसे जुड़ी अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
रिपोर्ट- हंसराज
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अदिति शर्मा
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