राजस्थान में एक झोपड़ी में चल रही MD ड्रग फैक्ट्री, पुलिस ने भंडाफोड़ कर करोड़ों का माल जब्त किया

राजस्थान में एक झोपड़ी में चल रही MD ड्रग फैक्ट्री, पुलिस ने भंडाफोड़ कर करोड़ों का माल जब्त किया
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से दो आरोपियों को दबोच लिया। जबकि दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाशी के लिए अभियान छेड़ दिया गया है।
देशभर से एमडी ड्रग की बरामदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अब राजस्थान के प्रतापगढ़ से सामने आया है, जहां पर एक झोपड़ी में इस मादक पदार्थ को बनाने का काम चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने हथुनिया थाना क्षेत्र के एक खेत में बनी झोपड़ी में चल रही मेफेड्रोन (एमडी) ड्रग की इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और वहां से दो तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1.60 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। मुख्य आरोपी की पहचान मुराद खान के रूप में हुई है, उसके पास से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल और 5 कारतूस भी जब्त किए हैं। वह पहले से हत्या की कोशिश और ड्रग्स से जुड़े NDPS एक्ट मामलों में शामिल रहा है।
1 किलो 897 ग्राम एमडी ड्रग बरामद
पुलिस सूत्रों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हथुनिया थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने असावता-कुलथाना मार्ग पर बने एक सुनसान खेत में दबिश दी जहां एक सीमेंट की चादरों वाली झोपड़ी में नशीली दवा बनाने का आधुनिक मिनी सेटअप चल रहा था। पुलिस ने मौके से एक किलो 897 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके से ड्रग्स बनाने के उपकरण जैसे इंडक्शन कुकर, मिक्सर, हीटर और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया है।
मुख्य आरोपी पर पहले से दर्ज है हत्या की कोशिश का मामला
इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से दो आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुराद खान पठान (28) निवासी असावता, प्रतापगढ़ और मोहम्मद जुनेद (48) निवासी मेहसाणा, गुजरात के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी पिछले दो दिन से यहां ड्रग्स तैयार कर रहे थे, वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर दो अन्य आरोपी भागने में कामयाब रहे। जिनकी पहचान जीवन आंजना निवासी प्रतापगढ़ और शरीक उर्फ जेरी निवासी उज्जैन, मध्यप्रदेश के रूप में हुई है। इन दोनों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।
पुलिस ने इस दबिश के दौरान ना केवल ड्रग्स बल्कि अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी मुराद खान के कब्जे से एक लोडेड पिस्टल और पांच कारतूस मिले हैं। इसके अलावा तस्करी के दौरान इस्तेमाल में आने वाली एक यामाहा मोटरसाइकिल और एक कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुराद खान पहले से ही हत्या के प्रयास और NDPS एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लिप्त रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।