राजस्थान में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बदमाश, पुलिस ने दबोचा
राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश कोटपुतली बहरोड जिले के पनियाला थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र के बदमाशों में खौफ बना हुआ है।
बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि कोटपुतली बहरोड़ क्षेत्र हरियाणा दिल्ली से जुड़ा होने के कारण यहां छोटी-छोटी गैंग सक्रिय है जो बड़े गैंगस्टरों के लिए काम करते है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बदमाश बहरोड क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए महिला के कपड़े पहनकर आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार भी है।
जिले की स्पेशल टीम ने कार्यवाही करते हुए पनियाला क्षेत्र के रहने वाले बदमाश अभिषेक पटार को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से तीन देशी पिस्टल सहित अन्य हथियार भी बरामद किए है।
गैंगस्टरों के संपर्क में था पकड़ा गया बदमाश
बहरोड पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि कोटपुतली बहरोड जिले में गैंगस्टर लॉरेंस और गोदारा गैंग के बदमाश सक्रिय है। वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों में दहशत फैलाने के लिए वारदातों को अंजाम देते हैं। साथ ही बानसुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बदमाश हैरी बॉक्सर ने कुछ दिन पहले लारेंस गैंग के लिए काम करने की बात कबूली थी। साथ ही एक बदमाश कृष्ण पहलवान ने शराब ठेकेदार की हत्या भी की थी जिसको लेकर कोटपुतली बहरोड पुलिस सक्रिय है और पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है।
बदमाश चाहे कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा । दो दिन पहले भी लारेंस गैंग के बदमाश को पकड़ा था एक दर्जन हथियारों के साथ कोटपुतली जिले कि पनियाला पुलिस ने भी लारेंस गैंग के एक बदमाश को एक दर्जन अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था । पकड़ा गया बदमाश क्षेत्र में अन्य बदमाश गैंग के लोगों को हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहा था। साथ ही क्षेत्र में अन्य गैंग के बदमाश भी सक्रिय है जो अवैध वसूली, हत्या, लूट की वारदातों में शामिल है।
