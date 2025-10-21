Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan Police Arrested Gangster Rohit Godara Gang Member about To Commit Big Crime
राजस्थान में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बदमाश, पुलिस ने दबोचा

राजस्थान में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का बदमाश, पुलिस ने दबोचा

संक्षेप: राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है।

Tue, 21 Oct 2025 09:27 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
share Share
Follow Us on

राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश कोटपुतली बहरोड जिले के पनियाला थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद क्षेत्र के बदमाशों में खौफ बना हुआ है।

बहरोड़ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि कोटपुतली बहरोड़ क्षेत्र हरियाणा दिल्ली से जुड़ा होने के कारण यहां छोटी-छोटी गैंग सक्रिय है जो बड़े गैंगस्टरों के लिए काम करते है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बदमाश बहरोड क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए महिला के कपड़े पहनकर आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार भी है।

जिले की स्पेशल टीम ने कार्यवाही करते हुए पनियाला क्षेत्र के रहने वाले बदमाश अभिषेक पटार को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से तीन देशी पिस्टल सहित अन्य हथियार भी बरामद किए है।

गैंगस्टरों के संपर्क में था पकड़ा गया बदमाश

बहरोड पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार ने बताया कि कोटपुतली बहरोड जिले में गैंगस्टर लॉरेंस और गोदारा गैंग के बदमाश सक्रिय है। वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों में दहशत फैलाने के लिए वारदातों को अंजाम देते हैं। साथ ही बानसुर थाना क्षेत्र के रहने वाले बदमाश हैरी बॉक्सर ने कुछ दिन पहले लारेंस गैंग के लिए काम करने की बात कबूली थी। साथ ही एक बदमाश कृष्ण पहलवान ने शराब ठेकेदार की हत्या भी की थी जिसको लेकर कोटपुतली बहरोड पुलिस सक्रिय है और पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है।

बदमाश चाहे कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा । दो दिन पहले भी लारेंस गैंग के बदमाश को पकड़ा था एक दर्जन हथियारों के साथ कोटपुतली जिले कि पनियाला पुलिस ने भी लारेंस गैंग के एक बदमाश को एक दर्जन अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था । पकड़ा गया बदमाश क्षेत्र में अन्य बदमाश गैंग के लोगों को हथियार सप्लाई करने के लिए जा रहा था। साथ ही क्षेत्र में अन्य गैंग के बदमाश भी सक्रिय है जो अवैध वसूली, हत्या, लूट की वारदातों में शामिल है।

इनपुट- हंसराज

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।