राजस्थान में जिला परिषद चुनाव और 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों की मतगणना जारी है। दोनों ही चुनाव नतीजों में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 37 जिला परिषदों के नतीजों से प्रदेश के 37 जिला प्रमुखों की कुर्सी का फैसला होगा। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई है। जयपुर और उदयपुर समेत 7 जिला परिषदों में भाजपा आगे चल रही है, जबकि अजमेर और सीकर सहित 6 में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। डूंगरपुर में अन्य उम्मीदवार आगे हैं। वहीं पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस 82 पंचायत समितियों में आगे चल रही है, जबकि भाजपा 55 और अन्य 20 पंचायत समितियों में बढ़त बनाए हुए हैं।