जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को झटका
Rajasthan Panchayat Election Result Live: जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। जयपुर मे बीजेपी की निवर्तमान जिला प्रमुख रमा चोपड़ा को कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी है।
बीजेपी-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर
राजस्थान में जिला परिषद चुनाव और 37 जिलों की 419 पंचायत समितियों की मतगणना जारी है। दोनों ही चुनाव नतीजों में बीजेपी-कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 37 जिला परिषदों के नतीजों से प्रदेश के 37 जिला प्रमुखों की कुर्सी का फैसला होगा। शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई है। जयपुर और उदयपुर समेत 7 जिला परिषदों में भाजपा आगे चल रही है, जबकि अजमेर और सीकर सहित 6 में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। डूंगरपुर में अन्य उम्मीदवार आगे हैं। वहीं पंचायत समितियों के चुनाव में कांग्रेस 82 पंचायत समितियों में आगे चल रही है, जबकि भाजपा 55 और अन्य 20 पंचायत समितियों में बढ़त बनाए हुए हैं।
जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को झटका
Rajasthan Panchayat Election Result Live: जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को झटका लगा है। जयपुर मे बीजेपी की निवर्तमान जिला प्रमुख रमा चोपड़ा को कांग्रेस के उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी है।
अजमेर जिले से बीजेपी के लिए अच्छी खबर
Rajasthan Panchayat Election Result Live: पंजायत समितियों के चुनाव में अजमेर जिले से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है. वार्ड-13 से बीजेपी की सुनीता लांबा ने जीत हासिल की है।
हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छी खबर
Rajasthan Panchayat Election Result Live: राजस्थान पंचायत चुनाव में आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल की बहन ने जीच हासिल कर ली है। नागौर जिले में उन्होंने परचम लहराया है। इससे पहले सरपंच के चुनाव में उनकी भाभी ने जीत हासिल की थी।
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