मंत्रीजी का रुतबा न आया काम? पत्नी और दोनों बेटों की शर्मनाक हार, राजस्थान के सीकर में भी BJP को करारा झटका
मंत्री झाबर सिंह खर्रा के एक बेटे दुर्गा सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय उम्मीदवार थे, जबकि दूसरे बेटे अजय सिंह खर्रा बीजेपी के टिकट पर श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 20 से चुनाव मैदान में उतरे थे।
Rajasthan Panchayat Election Result 2026: राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP)को पंचायत चुनावों में करारा झटका लगा है। राज्य के कुल 41 में से 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती में विपक्षी दल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाई हुई है। फिलहाल मतगणना जारी है। खास बात ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल के गृह जिले भरतपुर में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भरतपुर जिला परिषद की 31 में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि वहीं, भाजपा को महज 9 सीटों से संतोष करना पड़ा है।
इतना ही नहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भी भाजपा की गाड़ी फंस गई है। झालावाड़ की कुल 8 पंचायत समितियों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 6 पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा महज 2 पंचायत समितियों तक सिमट गई। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में सीकर में शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। मंत्री जी की पत्नी शांति देवी अजीतगढ़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 17 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थीं। इस मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी ने उन्हें 51 वोटों से हरा दिया।
एक बेटा लड़ा था निर्दलीय चुनाव
खर्रा के एक बेटे दुर्गा सिंह ने वार्ड 19 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। दुर्गा सिंह खर्रा श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय उम्मीदवार थे, जबकि दूसरे बेटे अजय सिंह खर्रा बीजेपी के टिकट पर श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 20 से चुनाव मैदान में उतरे थे। इस सीट पर कांग्रेस के भैरूलाल वर्मा ने उन्हें 60 वोटों से पराजित किया। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हार ने सीकर के पंचायत चुनाव परिणामों को चर्चा में ला दिया है।
पूर्व मंत्री के बेटे-बहू जीते
वहीं, चूरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और बहू कनिका सिंह ने जिला परिषद चुनाव जीत लिया है। पराक्रम सिंह ने वार्ड 39 से 17,861 मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि उनकी पत्नी कनिका सिंह ने वार्ड 23 से 2,384 मतों से जीत हासिल की। राज्य के 41 में से 37 जिलों में पंचायत समिति के 7543 सदस्यों और जिला परिषद के 1275 सदस्यों के लिए हुए चुनाव की मतगणना चल रही है।
चार जिलों में नहीं हो रही मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य के 41 में से 37 जिलों में जिला परिषद के 1,275 सदस्य पदों के लिए 4,069 उम्मीदवार मैदान में थे जबकि 419 पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाले 7,543 पंचायत समिति वार्डों के लिए 25,108 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इन पदों के लिए 22 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और 14 नवंबर को हुए चार चरणों के चुनाव में 41,480 मतदान केंद्रों पर 2.48 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। उल्लेखनीय है कि कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में मतगणना हो रही है। इन चार जिलों में मतगणना को 17 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है क्योंकि मौजूदा जिला परिषदों और पंचायत समितियों का पांच साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।