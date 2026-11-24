क्या राजस्थान में बदलेगा नेतृत्व? किरोड़ीलाल मीणा ने दिया जवाब, बोले- फिर जीतेंगे भरोसा
पंचायत चुनाव में भाजपा की हार के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भरोसा जताया है।
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन का हवाला देते हुए कहा था कि देखिए कैसे वहां भाजपा ने चुनावी वापसी की थी? इस बयान के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों ने जोर पकड़ा था लेकिन अब खुद किरोड़ी लाल मीणा ने ही इन अटकलों को खारिज कर दिया है। अब किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और विकास कार्यों पर पूरा भरोसा जताया है और कहा है कि भाजपा कमियों की समीक्षा कर 2028 के विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी करेगी।
नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को किया खारिज
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति बनाने में माहिर है। केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में भाजपा के चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी में जोरदार वापसी करने की क्षमता है।
बहुमत के साथ लौटेगी भाजपा
हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि नेतृत्व से जुड़े निर्णय संगठन के पदाधिकारी लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में विकास के कई काम हुए हैं। भाजपा जनता का भरोसा वापस जीतने के लिए काम करेगी। भाजपा साल 2028 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी।
पहले क्या दिया था बयान?
उल्लेखनीय है कि किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में भाजपा की चुनावी हार पर सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भाजपा को इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। भाजपा हार की वजह जानने के लिए विस्तृत समीक्षा करेगी। कांग्रेस की ओर से चुनाव नतीजों को भाजपा सरकार के लिए 'लिटमस टेस्ट' बताए जाने पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि विपक्ष गलतफहमी में है। हरियाणा को देखिए जहां भाजपा ने सत्ता में जोरदार वापसी करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था।
मानी थी ग्रामीण इलाकों में असंतोष की बात
किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा था कि भाजपा हार स्वीकारेगी और जनता का भरोसा फिर से जीतने के लिए अपनी कमियों को दूर करेगी। गौर करने वाली बात यह भी कि किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी माना था कि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह से ऐक्टिव नहीं कर पाने के कारण ग्रामीण इलाकों में असंतोष है।
कांग्रेस ने बताया गुजरात मॉडल
किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह बिल्कुल वही 'गुजरात मॉडल' है, जिसकी बात किरोड़ी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह आते हैं, अपने साथ सरकारी एजेंसियों को लाते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और फिर बहुमत हासिल कर लेते हैं। वे एसआईआर के जरिए वोट कटवाते हैं, बहुमत हासिल करते हैं और सरकार चलाने के लिए किसी 'डमी' को बिठा देते हैं। भाजपा नेतृत्व को जनता या उनके मुद्दों की कोई परवाह नहीं है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।