गजब हो गया! जिसका नामांकन ही हो गया था खारिज, वह जीत गया चुनाव
राजस्थान के बाड़मेर में एक ऐसे उम्मीदवार की जीत हो गई है जिसका नामांकन पत्र स्क्रूटनी के बाद खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार पूराराम का नाम नामांकन खारिज की लिस्ट में था।
एक तरफ जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है तो अब राजस्थान में कुछ ऐसा हो गया है जिसने राज्य के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में पंचायत चुनाव के घोषित परिणाम में एक ऐसे उम्मीदवार की जीत हो गई, जिसका नामांकन ही स्क्रूटनी के बाद खारिज कर दिया गया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पूराराम ने गडरा रोड ग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए दावेदारी की थी। लेकिन नामांकन प्रक्रिया के बाद जब दस्तावेजों की जांच हुई तो कुछ कमी पाए जाने पर उनका नामांकन दाखिल कर दिया गया। लेकिन बाद में जब चुनाव हुए बैलेट पेपर पर पूराराम का नाम और चुनाव निशान मौजूद था और अब वह विजेता भी घोषित हो गए हैं। नामांकन खारिज हो जाने वाले उम्मीदवार की जीत की खबर से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। अब पूरी प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए गए हैं।
इस घटना ने मंगलवार को तब तूल पकड़ा जब सोशल मीडिया पर नामांकन खारिज होने वाले उम्मीदवारों की सूची वायरल हुई। गडरा रोड पंचायत चुनाव के लिए 23 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया हुई थी। स्क्रूटनी के बाद जिन उम्मीदवारों के नामांकन खारिज किए गए उनकी सूची सार्वजनिक की गई। इसमें नामांकन खारिज होने की वजह भी बताई गई थी। इसके मुताबिक पूराराम ने नामांकन के दस्तावेजों में पूरी जानकारी नहीं दी थी। उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास और दोषसिद्धि के रिकॉर्ड वाले दस्तावेजों को पूरा नहीं किए जाने की वजह से नामांकन पत्र को अधूरा पाया गया।
नामांकन खारिज वाली सूची में भले ही पूराराम का नाम था, लेकिन वह बैलेट पेपर से नहीं हट पाए। जब चुनाव हुए उनका नाम और निशान बैलेट पर कायम रहा। पूराराम को चुनाव में 1786 वोट मिले और उन्होंने कुलदीप सिंह नाम के प्रतिद्वंद्वी को 187 वोटों के अंतर से हरा दिया। पूराराम की जीत के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कैसे एक उम्मीदवार जिसका नामांकन दाखिल हो गया था वह बैलेट पर कायम रहा?
आरोप-प्रत्यारोप का चल रहा दौर
कुलदीप सिहं के भाई भरत सिंह ने कहा कि चुनाव अधिकारियों की ओर से नोटिस बोर्ड पर लगाए गए नमांकन खारिज वाली लिस्ट में पूराराम का नाम स्पष्ट लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, 'इसके बावजूद पूराराम को चुनाव लड़ने की अनुमित मिलना दिखाता है कि या तो ऐसा जानबूझकर किया गया या अधिकारियों की लापरवाही से हुआ।' उन्होंने कहा कि परिणाम को रद्द करने के लिए उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत की गई है। वहीं पूराराम ने अपने निर्वाचन को पूरी तरह सही बताते हुए कहा, 'मेरे विरोधी अफवाह फैला रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मुझे आधिकारिक रूप से चुनाव चिह्न दिया था और स्पष्ट जीत हासिल की। मेरी जीत पूरी तरह से वैध है।'
प्रशासन ने क्या कहा
बाड़मेर के जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। एसडीओ सुरेश कुमार ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर से ब्यौरा तलब किया गया है कि ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पूराराम का नामांकन खारिज हो गया था तो उन्हें किस तरह चुनाव लड़ने दिया गया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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