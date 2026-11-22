राजस्थान पंचायत चुनाव में कैंडिडेट की हुई हार तो गांवों से हटवा दीं स्ट्रीट लाइटें
जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड की एक टीम गांवों में पहुंची और बिजली कनेक्शन को गैर-कानूनी बताते हुए लाइटें हटा दीं। इसके बाद, गांव में विरोध होने लगा। हालांकि, तब तक टीम ने लगभग दस खंभों से लाइटें हटा दी थीं।
राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस बीच, नतीजे आने के बाद टोंक जिले के कई गांवों में लगी लाइटों को हटा दिया गया, क्योंकि उम्मीदवार अपना चुनाव हार गई थीं। उनके पति राम सहाय वर्मा के पर्सनल असिस्टेंट हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर चार पर रानोली ग्राम पंचायत के कुम्हारों की ढाणी, हनीफगंज, बेगमपुरा जैसे गांवों में तकरीबन 50 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं।
यहां रहने वाले लोगों ने दावा किया कि यह लाइटें निवाई विधायक राम सहाय वर्मा के पर्सनल असिस्टेंट आलोक शर्मा के कहने पर लगाई गई थीं। शर्मा की पत्नी प्रियंका शर्मा ने इस बार पंचायत समिति मेंबर का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गईं। इसके बाद, स्ट्रीट लाइटें हटाई जाने लगीं, जिससे गांव के लोग भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि प्रियंका शर्मा को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने यह लाइटें हटवा दीं।
रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड की एक टीम गांवों में पहुंची और बिजली कनेक्शन को गैर-कानूनी बताते हुए लाइटें हटा दीं। इसके बाद, गांव में विरोध होने लगा। हालांकि, तब तक टीम ने लगभग दस खंभों से लाइटें हटा दी थीं। लेकिन फिर गांवों के सरपंचों ने बिजली बिल भरने की बात कही, जिसके बाद 40 खंभों से हटाई जाने वाली लाइटों को नहीं हटाया गया।
'गैर-कानूनी तरह से लगी थीं लाइटें, इसलिए हटा गईं'
विद्युत निगम लिमिटेड ने इस मामले में जांच की शुरुआत की है और मामला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपा है। अधिकारियों का कहना है कि लाइटों को गैर कानूनी तरह से लगाया गया था। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीआर मीणा ने कहा, ''टीम गांवों में बिजली को ठीक करने के लिए जा रही थी, तभी उन्हें वहां पर गैर कानूनी तरह से लगाई गईं लाइटें मिलीं, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। वहीं, विधायक रामसहाय वर्मा ने उन दावों को खारिज कर दिया कि स्ट्रीट लाइटों को हटाए जाने की पीछे की वजह प्रियंका शर्मा की हार है।
बता दें कि राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नगर निकाय चुनावों में अपने शानदार प्रदर्शन को ग्रामीण इलाकों में नहीं दोहरा पाई और पंचायती राज चुनावों में उसके कांग्रेस से पिछड़ने को ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के जनसमर्थन में कमी का संकेत माना जा रहा है। राज्य के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को आए और इसमें कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ दिया।
कैसा रहा मंत्रियों के परिवार में नतीजा
इन चुनावों में शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के सदस्य हार गए। हालांकि भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे और बहू जीत गए। परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर राज्य सरकार के 17 मंत्री और केंद्र सरकार के तीन मंत्री इन चुनावों में अपनी राजनीतिक पकड़ दिखाने में नाकामयाब रहे। सत्तारूढ़ दल को उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के दूदू विधानसभा क्षेत्र, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के लोहावट विधानसभा क्षेत्र और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सवाई माधोपुर क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। इससे पता चलता है कि बड़े नेताओं का प्रभाव हमेशा जमीनी स्तर पर चुनावी समर्थन में नहीं बदलता।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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