राजस्थान पंचाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 31 जुलाई तक पूरा करवाने का आदेश
राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पूरे करवाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है।
राजस्थान पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक राजस्थान में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पूरे करवाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया है। इससे पहले भी कोर्ट ने चुनाव करवाने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन सरकार चुनाव नहीं करवा पाई थी।
राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई तक राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करवाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने होंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद भजनलाल सरकार पर एक ओर जहां चुनाव कराने का दबाव दिख रहा है, वहीं कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है।
पहले भी दिया जा चुका है आदेश
इससे पहले पिछले साल नवंबर में हाई कोर्ट में प्रदेश के निकाय चुनावों को लेकर सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट में दायर की गई 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बावजूद सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवा पाई। अब हाई कोर्ट ने एक बार फिर से चुनाव करवाने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है।
OBC आयोग की रिपोर्ट में देरी को बताई वजह
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने में देरी का हवाला देते हुए चुनाव करवाने में असमर्थता जताई थी। सरकार ने तर्क दिया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना चुनाव करवाना संभव नहीं है। इस दौरान सरकार ने तीसरी बार ओबीसी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया था। इस मामले पर राज्य चुनाव आयोग ने भी सरकार के चुनाव ना करवाने के फैसले का समर्थन दिया था। अब हाई कोर्ट ने एक बार फिर से आदेश दिया है कि अगली 31 जुलाई तक राजस्थान में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएं।
इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार ने पिछले डेढ़ सालों से जानबूझकर चुनाव को टाल रखा है। कांग्रेस के पूर्व विधाय संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा ने इस मामले में भजनलाल सरकार से सवाल पूछते हुए आलोचना की थी। अब कोर्ट का आदेश आने के बाद भजनलाल सरकार को 31 जुलाई से पहले चुनाव करवाना होगा और ओबीसी आयोग को 20 जून से पहले रिपोर्ट सौंपनी होगी।
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