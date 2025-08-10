राजस्थान: ब्यावर में बस पलटने से एक की मौत, 24 घायल; जयपुर में कांस्टेबल की गई जान

राजस्थान के ब्यावर में रविवार सुबह एक निजी बस टायर फटने के कारण पलट गई जिससे एक यात्री की मौत जबकि 24 से अधिक घायल हो गए। वहीं जयपुर के चौमूं थाना क्षेत्र में एक कार की टक्कर से बाइक सवार कांस्टेबल की मौत हो गई।

राजस्थान के ब्यावर में रविवार सुबह एक निजी बस टायर फटने के कारण पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत और 24 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी जितेंद्र फौजदार ने बताया कि यह हादसा ब्यावर-जोधपुर राजमार्ग पर गोल चौराहे के पास हुआ। हरिद्वार से जोधपुर जा रही बस टायर फटने से पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और महिलाओं व बच्चों समेत कई यात्री घायल हो गए। घायलों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एक हफ्ते में तीसरा हादसा फौजदार ने बताया कि मृतक यात्री की पहचान जोधपुर निवासी 45 वर्षीय मोडा के रूप में हुई है। हादसे में एक महिला और एक बच्चे का एक हाथ कट गया। राहगीरों ने बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक तथा परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हादसे का कारण सड़क बनाने में इंजीनियरिंग खामी हो सकती है, क्योंकि एक सप्ताह में यह तीसरा हादसा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

कार की टक्कर से कांस्टेबल की मौत वहीं जयपुर के चौमूं थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक कार ने बाइक सवार कांस्टेबल को टक्कर मार दी। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना जयपुर-सीकर राजमार्ग पर हुई।