राजस्थान: ब्यावर में बस पलटने से एक की मौत, 24 घायल; जयपुर में कांस्टेबल की गई जान

राजस्थान के ब्यावर में रविवार सुबह एक निजी बस टायर फटने के कारण पलट गई जिससे एक यात्री की मौत जबकि 24 से अधिक घायल हो गए। वहीं जयपुर के चौमूं थाना क्षेत्र में एक कार की टक्कर से बाइक सवार कांस्टेबल की मौत हो गई। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 10 Aug 2025 10:40 PM
राजस्थान के ब्यावर में रविवार सुबह एक निजी बस टायर फटने के कारण पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत और 24 से अधिक घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी जितेंद्र फौजदार ने बताया कि यह हादसा ब्यावर-जोधपुर राजमार्ग पर गोल चौराहे के पास हुआ। हरिद्वार से जोधपुर जा रही बस टायर फटने से पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत और महिलाओं व बच्चों समेत कई यात्री घायल हो गए। घायलों को ब्यावर के अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एक हफ्ते में तीसरा हादसा

फौजदार ने बताया कि मृतक यात्री की पहचान जोधपुर निवासी 45 वर्षीय मोडा के रूप में हुई है। हादसे में एक महिला और एक बच्चे का एक हाथ कट गया। राहगीरों ने बस के अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक तथा परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हादसे का कारण सड़क बनाने में इंजीनियरिंग खामी हो सकती है, क्योंकि एक सप्ताह में यह तीसरा हादसा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

कार की टक्कर से कांस्टेबल की मौत

वहीं जयपुर के चौमूं थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक कार ने बाइक सवार कांस्टेबल को टक्कर मार दी। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना जयपुर-सीकर राजमार्ग पर हुई।

सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल

बताया जाता है कि 36 वर्षीय कांस्टेबल राजेंद्र सामोता रविवार सुबह बाइक से ड्यूटी के लिए जयपुर पुलिस लाइन जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोग उसे नजदीकी अस्पताल ले गए, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।