राजस्थान सीएम भजनलाल के गढ़ भरतपुर में BJP को झटका, कांग्रेस ने जीता जिला प्रमुख का चुनाव
पंचायत चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस ने भाजपा को एक और झटका दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस ने जिला प्रमुख चुनाव जीत लिया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में कांग्रेस ने जिला प्रमुख का चुनाव जीतकर भाजपा को हरा दिया है। कांग्रेस की रेणु वाला को 17 और भाजपा की पूजा जाटव को 14 वोट मिले। हालिया पंचायत चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद इस मुकाबले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। गौर करने वाली बात यह भी कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा पर सदस्यों को प्रभावित करने के साथ ही सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे।
कांग्रेस को एक और कामयाबी
राजस्थान पंचायत चुनावों में शानदार जीत के बाद कांग्रेस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। कांग्रेस ने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में जिला प्रमुख का चुनाव जीत लिया। इस कड़े मुकाबले में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त दी। कांग्रेस उम्मीदवार रेणु वाला को 17 वोट मिले जबकि भाजपा की पूजा जाटव को 14 वोट मिले। इस जीत के साथ ही जिला पंचायती राज निकाय पर कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है।
बेहद महत्वपूर्ण था मुकाबला, भाजपा को मिली मायूसी
चुनावी विश्लेषकों की मानें तो इस मुकाबले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा सीएम के गृह जिले में जिला परिषद पर अपना कब्जा बनाना चाहती थी लेकिन उसे मायूसी मिली। बता दें कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद जिला स्तर की सर्वोच्च संस्था होती है। इसके सदस्य जिले भर के वार्डों से मतदाताओं की ओर से सीधे चुने जाते हैं। ये चुने सदस्य अपने बीच से किसी को जिला प्रमुख चुनते हैं।
क्या रहे हैं अब तक की जीत हार के आंकड़े?
जिला प्रमुख जिला परिषद का मुखिया होता है। बीते शुक्रवार को राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे आए थे। इनमें कांग्रेस ने पंचायत समिति की 3,701 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं BJP को 2,181 सीटें मिली थी। जिला परिषद बात करें तो कांग्रेस ने 599 सीटों पर बाजी मारी थी जबकि राज्य की सत्ताधारी BJP को केवल 301 सीटें ही मिलीं।
कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का लगाया था आरोप
कांग्रेस की रेणु वाला वार्ड नंबर 18 से जिला परिषद के लिए चुनी गई थीं। वहीं भाजपा की पूजा जाटव वार्ड नंबर 13 से चुनी गई थीं। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वह भरतपुर में चुने गए सदस्यों को प्रभावित करने के लिए पैसे, डराने-धमकाने और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है।
दोनों पार्टियों के समर्थक आ गए थे आमने-सामने
इतना ही नहीं चुनाव के दौरान जिला परिषद कार्यालय के बाहर तनावपूर्ण माहौल देखने को भी मिला था। मतगणना केंद्र के बाहर दोनों पार्टियों के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। कांग्रेस ने मतदान में देरी का आरोप लगाया था जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया था। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारे लगाए थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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