Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

धू-धू कर जला कोटा का सबसे पुराना मॉल, लाखों का नुकसान; कांच तोड़कर घुसे दमकलकर्मी

Apr 29, 2026 03:15 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
share

कोटा के सिटी मॉल में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाय

धू-धू कर जला कोटा का सबसे पुराना मॉल, लाखों का नुकसान; कांच तोड़कर घुसे दमकलकर्मी

कोटा-झालावाड़ रोड पर स्थित शहर के सबसे पुराने सिटी मॉल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग मॉल के पिछले हिस्से में धुआं उठने के साथ शुरू हुई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 12 से अधिक दमकलें मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत रही कि उस समय मॉल पूरी तरह खुला नहीं था जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, झालावाड़ रोड पर बने सिटी मॉल में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसको बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की 12 से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। आग लगते ही उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से आग की तरह फैलने लगे। हालांकि राहत की बात रही कि जिस समय आग लगी उस समय माॅल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था।

दरअसल, सिटी मॉल के पीछे के हिस्से पर अचानक से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटे दिखाई देने लगी। अग्निशमन अधिकारी अमजद खान ने बताया की आग की सूचना मिलने के बाद पहले अग्निशमन विभाग की 3 दमकलों को मौके पर भेजा। लेकिन भयावह स्थिति को देखते हुए एक के बाद एक 12 दमकल मौके पर पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-जयपुर हाईवे पर ऑटो में आग लगने से जिंदा जला ड्राइवर, गुरुग्राम में हादसा

कर्मचारियों ने दिखाई हिम्मत

बताया जाता है कि जिस समय आग लगी उस समय धीरे-धीरे दुकानें भी खुलनी शुरू हो रही थीं। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए दुकान मालिकों ने दुकानें बंद कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारी समेत चिकित्सा विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। आग के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाना शुरू कर दिया। इस दौरान माॅल के दोनों तरफ से आग को बुझाने के लिए गाड़ियों को तैनात किया गया।

ये भी पढ़ें:Kota City Mall में भीषण आग, 12 दमकलों ने पाया काबू

दो घंटे से अधिक समय लगा

आग को बुझाने में करीब 2 घंटे से भी अधिक का समय लगा है। लेकिन आग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अग्निशमन की गाड़ियों को तैनात किया गया है। आग को बुझाते समय कांचो को भी तोड़ा गया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। वहीं कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आग लगने के बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया और ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया ताकि अग्निशमन दमकलों को मौके पर पहुंचने पर समय ना लगे।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में 15 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, गर्मी से ट्रेन कोच में आग
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।