धू-धू कर जला कोटा का सबसे पुराना मॉल, लाखों का नुकसान; कांच तोड़कर घुसे दमकलकर्मी

धू-धू कर जला कोटा का सबसे पुराना मॉल, लाखों का नुकसान; कांच तोड़कर घुसे दमकलकर्मी
कोटा के सिटी मॉल में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाय
कोटा-झालावाड़ रोड पर स्थित शहर के सबसे पुराने सिटी मॉल में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हो गया। आग मॉल के पिछले हिस्से में धुआं उठने के साथ शुरू हुई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 12 से अधिक दमकलें मौके पर पहुंचीं और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत रही कि उस समय मॉल पूरी तरह खुला नहीं था जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, झालावाड़ रोड पर बने सिटी मॉल में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसको बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की 12 से अधिक दमकलें मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। आग लगते ही उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से आग की तरह फैलने लगे। हालांकि राहत की बात रही कि जिस समय आग लगी उस समय माॅल के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था।
दरअसल, सिटी मॉल के पीछे के हिस्से पर अचानक से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटे दिखाई देने लगी। अग्निशमन अधिकारी अमजद खान ने बताया की आग की सूचना मिलने के बाद पहले अग्निशमन विभाग की 3 दमकलों को मौके पर भेजा। लेकिन भयावह स्थिति को देखते हुए एक के बाद एक 12 दमकल मौके पर पहुंच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है।
कर्मचारियों ने दिखाई हिम्मत
बताया जाता है कि जिस समय आग लगी उस समय धीरे-धीरे दुकानें भी खुलनी शुरू हो रही थीं। आग की विकराल स्थिति को देखते हुए दुकान मालिकों ने दुकानें बंद कर बाहर निकलना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारी समेत चिकित्सा विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। आग के पास जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाना शुरू कर दिया। इस दौरान माॅल के दोनों तरफ से आग को बुझाने के लिए गाड़ियों को तैनात किया गया।
दो घंटे से अधिक समय लगा
आग को बुझाने में करीब 2 घंटे से भी अधिक का समय लगा है। लेकिन आग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अग्निशमन की गाड़ियों को तैनात किया गया है। आग को बुझाते समय कांचो को भी तोड़ा गया ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। वहीं कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आग लगने के बाद पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया और ट्रैफिक भी डायवर्ट कर दिया गया ताकि अग्निशमन दमकलों को मौके पर पहुंचने पर समय ना लगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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