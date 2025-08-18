rajasthan news happiness of daughter marriage turn into sorrow after death of father बारात आने वाली थी, बेटी की शादी की खुशी में नाच रहे थे सभी; तभी टूट पड़ा गमों का पहाड़, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan news happiness of daughter marriage turn into sorrow after death of father

बारात आने वाली थी, बेटी की शादी की खुशी में नाच रहे थे सभी; तभी टूट पड़ा गमों का पहाड़

राजस्थान के एक गांव में बेटी की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। सभी डीजे की धुन पर नाच रहे थे। पिता सहित सभी लोग बारात की स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन, होनी को कुछ और मंजूर था। अचानक शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बारात का इंतजार कर रहे दुल्हन के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 18 Aug 2025 03:52 PM
share Share
Follow Us on
बारात आने वाली थी, बेटी की शादी की खुशी में नाच रहे थे सभी; तभी टूट पड़ा गमों का पहाड़

राजस्थान के एक गांव में बेटी की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। सभी डीजे की धुन पर नाच रहे थे। पिता सहित सभी लोग बारात की स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन, होनी को कुछ और मंजूर था। अचानक शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बारात का इंतजार कर रहे दुल्हन के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में शादी का जश्न मातम में बदल गया। घर में बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। परिवार के लोग डीजे की धुनों पर नाच रहे थे। दूल्हा बारात लेकर आने वाला था। दुल्हन के पिता बारात के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन, अचानक दुखद घटना घटी और शादी का जश्न थम गया।

दुल्हन के पिता 48 साल के सीताराम मेहरा शादी की तैयारियों में मदद कर रहे थे। तभी कूलर चलाते समय उन्हें बिजली का झटका लगा। उन्हें गंभीर हालत में खाचरियावास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो घर थोड़ी ही देर पहले हंसी-खुशी और जश्न से गूंज रहा था, अचानक मातम में डूब गया।

सीताराम के अप्रत्याशित मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के लिए जाने जाने वाले सीताराम का अपनी बेटी की शादी का सपना अधूरा रह गया। रविवार को हुई इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया। शादी के गीतों और रस्मों से भरा घर अब रिश्तेदारों की चीख-पुकार से गूंज रहा था।

दिहाड़ी मजदूर सीताराम ने अपनी बेटी ज्योति मेहरा की शादी के लिए अथक मेहनत की थी। उन्होंने दो साल पहले ही अपने दोनों बेटों, सुखाराम और राकेश की शादी देखी थी। पिछले दो महीने से ज्योति की शादी की तैयारियों में डूबे हुए थे। लेकिन, नियति को कुछ और ही मंजूर था। सीताराम सात भाइयों में तीसरे नंबर के थे।

इस घटना से ठीक एक दिन पहले, टीका और लगन की रस्में पूरी हुई थीं। रविवार को शादी तय थी। घर खुशियों से भरा हुआ था। दुल्हन पक्ष बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। लेकिन, दुल्हन के पिता की अचानक मौत से सन्नाटा छा गया।