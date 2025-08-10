राजस्थान में 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, गहलोत सरकार में हासिल की थी नौकरी

राजस्थान पुलिस के एसओजी ने 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इन्हें पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार के दौरान नियुक्त किया गया था। आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। उन्होंने कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जीवाड़ा किया।

राजस्थान पुलिस के एसओजी ने 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इन्हें पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार के दौरान नियुक्त किया गया था। आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। उन्होंने कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी लोगों का इस्तेमाल किया, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा अन्य प्रकार के कदाचार में लिप्त रहे।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान पुलिस के एसओजी ने रविवार को उन 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए, जिन्होंने 2018 और 2022 में आयोजित आरईईटी परीक्षा में अनुचित साधनों के माध्यम से नौकरी हासिल की। शिक्षा विभाग ने आंतरिक समीक्षा में उनके चयन में अनियमितताओं की चिंता जताते हुए एसओजी को इनकी सूची सौंपी थी। अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी लोगों का इस्तेमाल किया, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा अन्य प्रकार के कदाचार में संलिप्त रहे।

जांच के घेरे में आए शिक्षकों में से अधिकांश कथित तौर पर 95 प्रतिशत से ज्यादा जालोर जिले के हैं। जालोर पहले भी पेपर लीक मामलों से जुड़ा रहा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में, 2018 और फिर 2021 में आरईईटी परीक्षाएं आयोजित की गईं। पेपर लीक के व्यापक आरोपों के बाद 2021 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 2022 में एक नई परीक्षा आयोजित की गई, जो अब भी जांच के दायरे में है।

इन शिक्षकों पर आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।