Rajasthan news Case against 123 teachers in over irregularities in recruitment exam राजस्थान में 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, गहलोत सरकार में हासिल की थी नौकरी, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan news Case against 123 teachers in over irregularities in recruitment exam

राजस्थान में 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, गहलोत सरकार में हासिल की थी नौकरी

राजस्थान पुलिस के एसओजी ने 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इन्हें पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार के दौरान नियुक्त किया गया था। आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। उन्होंने कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जीवाड़ा किया।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 10 Aug 2025 10:52 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज, गहलोत सरकार में हासिल की थी नौकरी

राजस्थान पुलिस के एसओजी ने 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। इन्हें पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली अशोक गहलोत सरकार के दौरान नियुक्त किया गया था। आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी। उन्होंने कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी लोगों का इस्तेमाल किया, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा अन्य प्रकार के कदाचार में लिप्त रहे।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान पुलिस के एसओजी ने रविवार को उन 123 शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किए, जिन्होंने 2018 और 2022 में आयोजित आरईईटी परीक्षा में अनुचित साधनों के माध्यम से नौकरी हासिल की। शिक्षा विभाग ने आंतरिक समीक्षा में उनके चयन में अनियमितताओं की चिंता जताते हुए एसओजी को इनकी सूची सौंपी थी। अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी लोगों का इस्तेमाल किया, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए तथा अन्य प्रकार के कदाचार में संलिप्त रहे।

जांच के घेरे में आए शिक्षकों में से अधिकांश कथित तौर पर 95 प्रतिशत से ज्यादा जालोर जिले के हैं। जालोर पहले भी पेपर लीक मामलों से जुड़ा रहा है। गहलोत सरकार के कार्यकाल में, 2018 और फिर 2021 में आरईईटी परीक्षाएं आयोजित की गईं। पेपर लीक के व्यापक आरोपों के बाद 2021 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 2022 में एक नई परीक्षा आयोजित की गई, जो अब भी जांच के दायरे में है।

इन शिक्षकों पर आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग करना), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वी.के. सिंह ने पुष्टि की कि राज्य के सभी विभागों को पिछले पांच वर्षों में हुई नियुक्तियों की विभागीय समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। सिंह ने कहा कि इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने 123 संदिग्ध नियुक्तियों की सूची सौंपी है। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और प्रत्येक मामले की अलग से जांच करेंगे। कहा कि जांच जारी है और निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।