राजस्थान में ऊंट से टकराई कार, ड्राइवर की मौत; दंपति और बच्चे बाल-बाल बचे
राजस्थान में भीलवाड़ा के आसींद थाना क्षेत्र में शनिवार को एक कार के ऊंट से टकराने से कार चालक की मौत हो गई। इस घटना में कार में सवार दंपति और उनके बेटे बेटी बाल-बाल बच गए। सभी मध्य प्रदेश के इंदौर से होंडा सिटी कार से ब्यावर जा रहे थे।
पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया विनोद नगर ब्यावर निवासी निकुंज चोपड़ा, अपनी पत्नी, बेटी निष्का (16) और बेटे जैनम के साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से होंडा सिटी कार से ब्यावर जा रहे थे। कार ब्यावर का सलीम (55) चला रहा था। कार पालड़ी और ब्राह्मणों की सरेरी गांवों के बीच पहुंची ही थी अचानक सामने आये ऊंट से कार टकरा कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
पुलिस ने बताया कि इससे सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आसींद के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में कार में सवार दंपती और उनके बेटे बेटी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप
राजस्थान में भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में रविवार को सुबह लव गार्डन के पास स्थित नाले में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, लव गार्डन स्थित मंदिर के पास नाले में किसी व्यक्ति ने एक युवक का शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव नाले से निकलवाया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करके साक्ष्य जुटाए।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक की तलाशी लेने पर उसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसके आधार पर युवक की पहचान गुर्जर मोहल्ला के संजय राणावत के रूप में हुई है। पुलिस ने फिलहाल शव महात्मा गांधी अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।