राजस्थान में रोके गए 13 से अधिक बाल विवाह, 8 साल के बच्चे ने रोकी दोस्त की शादी
अक्षय तृतीया पर राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़ और सीकर में प्रशासन और संस्थाओं ने मिलकर 12 से अधिक बाल विवाह रुकवाए। सुरक्षा के लिए कुछ बच्चों को शेल्टर होम भेजा गया।
अक्षय तृतीया के मौके पर राजस्थान में 12 से अधिक बाल विवाहों को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। उदयपुर में 9, प्रतापगढ़ में 2 और सीकर में 2 बाल विवाह विफल किए गए। प्रशासन और गायत्री सेवा संस्थान ने मिलकर इसे अंजाम दिया। सुरक्षा की दृष्टि से एक लड़के और एक लड़की को आश्रय गृह भी भेजा गया। वहीं बूंदी में एक 8 साल के लड़के के सही समय पर प्रशासन से मदद मांगने के कारण उसकी 5वीं क्लास की दोस्त का बाल विवाह रुक गया। यह शादी अक्षय तृतीया की रात को होने वाली थी।
अक्षय तृतीया पर राजस्थान के उदयपुर, प्रतापगढ़ और सीकर में प्रशासन और गायत्री सेवा संस्थान ने मिलकर 12 से अधिक बाल विवाह रुकवाए। उदयपुर में 9 और अन्य जिलों में 2-2 शादियां रोकी गईं। जिला बाल कल्याण समिति ने स्थानीय अधिकारियों को कोर्ट के नियमों की जानकारी दी। इसके तहत बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों की होगी। सुरक्षा के लिए एक लड़के और एक लड़की को शेल्टर होम भेजा गया है।
वहीं बूंदी जिले में एक 8 साल के लड़के की सूझबूझ से उसकी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली सहेली का बाल विवाह रुक गया। शादी अक्षय तृतीया की रात को होने वाली थी। लड़के ने चाइल्डलाइन 1098 के अधिकारियों से मदद मांगते हुए कहा कि भैया/दीदी कृपया मेरी दोस्त की शादी रुकवा दीजिए। वह अभी बहुत छोटी है। हम साथ में खेलते हैं और स्कूल जाते हैं। वह शादी नहीं करना चाहती है। वह पढ़ना चाहती है।
5वीं की 8 साल की बच्ची की होने वाली थी शादी
बच्ची की सूचना पर जिला चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर रामनारायण गुर्जर और केस वर्कर अर्चना मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची की शादी की तैयारियां हो रही थीं। बाल विवाह कानूनी अपराध है। इसके बावजूद राजस्थान में हर साल अक्षय तृतीया पर ऐसी शादियां होती हैं। स्थानीय लोग इसे आखा तीज कहते हैं। कई गांवों में इसे शादी के लिए बहुत शुभ माना जाता है।
एक और बच्ची की बची जिंदगी
हैरानी की बात यह थी कि उसी जगह पर एक और 16 साल की लड़की मिली जिसकी शादी भी उसी शाम होने वाली थी। डाबलाना एसएचओ प्रिया व्यास की मदद से दोनों नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। दोनों बच्चियों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। बाल कल्याण समिति ने बाद में दोनों लड़कियों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया। बूंदी बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने कहा कि लड़के ने बेहद सराहनीय काम किया है।
बच्चे की सूझबूझ से बचा 2 बच्चियों का बचपन
बूंदी बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने कहा कि बच्चे का काम उसके साहस और सूझबूझ को दिखाता है। इसकी वजह से दो बच्चियों का बचपन बच गया। बच्चे के साहसिक काम ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है। इससे पता चलता है कि बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान सफल हो रहा है। बूंदी जिले के गुर्जर, मीणा, मेघवाल, माली, रेगर, बरवा और भील समुदायों में अक्सर बाल विवाह की सूचनाएं मिलती हैं। अक्षय तृतीया पर ये शादियां चुपचाप सामूहिक या निजी कार्यक्रमों में कर दी जाती हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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