राजस्थान में 81 दवा के नमूने फेल, एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामोल भी मानक पर खरे नहीं उतरे

राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयोग (एफएसडीसीसी) की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार 81 दवा के नमूने सितंबर तक गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे हैं। इनमें सामान्य प्रयोग में आने वाली एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल, हार्ट और लीवर संबंधी बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 सितंबर तक एकत्र किए गए 4125 दवा नमूनों में से 81 गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं, दवा फैक्टरियों के निरीक्षण के दौरान एकत्र किए गए कुल 5607 नमूनों में से 168 नमूने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसी तरह के परीक्षणों में विफल रहे।

विभाग के आयुक्त टी. शुभमंगला ने कहा कि हाल ही में तीन बच्चों की मौत के बाद हमने डेक्सट्रोमेथॉर्फन कफ सिरप के छह नमूने एकत्र किए हैं, लेकिन सभी परीक्षण में खराब पाए गए। हमने कई अन्य कफ सिरप के नमूने भी परीक्षण के लिए एकत्र किए हैं, जिनका परिणाम आना बाकी है।

औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि ये कफ सिरप मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बनाए जा रहे थे। राज्य औषधि नियंत्रक अजय पाठक ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद हमने सभी दवा वितरकों को निर्देश दिया है कि वे राजस्थान के बाहर से किसी भी निर्माता द्वारा आपूर्ति की जा रही कफ सिरप सहित किसी भी दवा को बाजार में बेचने से पहले आरएमएससीएल से जांच करवाएं।

पाठक ने बताया कि कम से कम 65 दवा दुकानें वर्तमान में बाजार में नकली, दूषित या मिलावटी दवाएं आपूर्ति करने के आरोप में विभाग की निगरानी में हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के उत्पाद हाल के वर्षों में कई बार परीक्षणों में असफल रहे हैं, इसलिए हम उनके आचरण और समग्र निर्माण प्रक्रिया की गहन जांच शुरू कर रहे हैं। यदि कोई बड़ा उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षण से यह भी पता चला कि हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित निर्माता के 18 नमूने परीक्षणों में विफल रहे, इसके बाद राजस्थान के 13, उत्तराखंड के 11, गुजरात के 4, पंजाब, सिक्किम और हरियाणा के 3-3, बेंगलुरु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू के 2-2 नमूने तथा छत्तीसगढ़ का एक नमूना परीक्षण में विफल रहा।