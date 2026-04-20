नीमराणा में भी मजदूरों का हल्लाबोल, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सड़क भी जाम

राजस्थान के अलवर जिले के नीमराणा इंडस्ट्रियल हब में आज फिर भारी श्रमिक असंतोष देखने को मिला। दो कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सोमवार सुबह से ही कंपनी के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

राजस्थान के अलवर जिले के नीमराणा क्षेत्र में इंडियन जॉन और जापानी जोन की कंपनी हैलोज पैकेजिंग और जापानी कंपनी एस्टमो कंपनी में आज एक बार फिर श्रमिक असंतोष देखने को मिला है। सोमवार सुबह से ही बड़ी संख्या में मजदूरों ने कंपनी के मेन गेट के बाहर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। साथ ही सड़क पर धरना देकर जाम लगा दिया। उनका कहना है कि लंबे समय से वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो गया है।

अलर्ट मोड पर प्रशासन मजदूरों के इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव और एडिशनल एसपी सुरेश खींची सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों से समझाइश कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की।

दो दिन पहले भी नीमराणा की एक कंपनी में हुआ था प्रदर्शन गौरतलब है कि दो दिन पहले ही नीमराणा की निडेक कंपनी में भी मजदूरों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। उस घटना के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया था और क्षेत्र की अन्य कंपनियों में भी संभावित विरोध को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई थी। इसी के चलते एस्टमो कंपनी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पहले से तैयार नजर आया।

6 लोगों को हिरासत में ले लिया प्रदर्शन के दौरान कुछ मजदूरों ने उग्र रुख अपनाने की कोशिश की, जिसे देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरती और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन बाद में हालात नियंत्रण में आ गए। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मजदूरों ने लगाया मांगों की अनसुनी का आरोप मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे।

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती जारी है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक असंतोष की समस्या को उजागर कर दिया है, जिस पर समय रहते समाधान निकालना आवश्यक हो गया है।