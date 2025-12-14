उन्हें नौसिखिए लोग चला रहे; हनुमान बेनीवाल की राहुल गांधी को सलाह, कांग्रेस पर तरस

संक्षेप: पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को इस समय नौसिखए लोग चला रहे हैं। वो कितनी भी यात्राएं कर लें,लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उनकी आसपास की टीम को ठीक करना होगा।

रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सांसद हनुमान बेनिवाल ने चुभने वाली बात कही है। हालिया बिहार चुनाव और उससे पहले के चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए नागौर सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को नौसिखिए लोग चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आस-पास की टीम को ठीक करना होगा। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर तरस खाते हुए कहा कि पार्टी को ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है।

पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को इस समय नौसिखए लोग चला रहे हैं। वो कितनी भी यात्राएं कर लें,लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उनकी आसपास की टीम को ठीक करना होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं महागठबंधन का हिस्सा रह चुका हूं इसलिए मैं सारी बातें जानता हूं।