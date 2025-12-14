उन्हें नौसिखिए लोग चला रहे; हनुमान बेनीवाल की राहुल गांधी को सलाह, कांग्रेस पर तरस
रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सांसद हनुमान बेनिवाल ने चुभने वाली बात कही है। हालिया बिहार चुनाव और उससे पहले के चुनाव परिणामों को ध्यान में रखते हुए नागौर सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को नौसिखिए लोग चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके आस-पास की टीम को ठीक करना होगा। हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर तरस खाते हुए कहा कि पार्टी को ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर चुप करा दिया जाता है।
पत्रकारों से बातचीत में राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को इस समय नौसिखए लोग चला रहे हैं। वो कितनी भी यात्राएं कर लें,लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उनकी आसपास की टीम को ठीक करना होगा। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं महागठबंधन का हिस्सा रह चुका हूं इसलिए मैं सारी बातें जानता हूं।
हमुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि मेरा देश लुट रहा है और कांग्रेस मौन है। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस वाले विरोध करते हैं, बीजेपी वाले उन्हें ईडी-सीबीआई का डर दिखा देते हैं और बेचारे कांग्रेस वाले चुप हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि महागठबंधन के अंदर स्थिति क्या है, भाजपा वाले भी जानते हैं कि मैदान खाली है और कोई बोलने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की बिहार में क्या स्थिति है? 6 सीट पर आ गए, बंगाल में जीरो पर हैं। राहुल गांधी बेचारा प्रयास करन चाहता है।