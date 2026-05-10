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राजस्थान में चाय बनाते समय भड़की आग , मां समेत दो बेटियों की जलकर मौत

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ब्यावर, पीटीआई
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राजस्थान के ब्यावर जिले में एक दुकान के अंदर घरेलू सिलेंडर से गैस लीक होने से भीषण आग लग गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जिनमें एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल है।

राजस्थान में चाय बनाते समय भड़की आग , मां समेत दो बेटियों की जलकर मौत

राजस्थान के ब्यावर जिले में एक दुकान के अंदर घरेलू सिलेंडर से गैस लीक होने से भीषण आग लग गई। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जिनमें एक महिला और उसकी दो बेटियां शामिल है। यह घटना रेलरा ग्राम पंचायत के कांचा उदावता गांव में हुई, जहां दुकान के अंदर बने रसोईघर में आग लग गई। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 28 साल की मनीषा और उनकी बेटियों 8 साल की नविया और 5 साल की पल्लवी के रूप में हुई है।

सेंद्रा एसएचओ हरिराम जाट ने बताया कि मनीषा चाय बनाने के लिए रसोई में गई थीं, तभी गैस चालू करते ही सिलेंडर से लीक के कारण अचानक आग भड़क उठी। उन्होंने बताया कि आग तेजी से फैल गई और पूरी रसोई को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला और उसकी बेटियों को भागने का समय नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को शवगृह भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि दमकल कर्मियों के आने से पहले स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले की आगे जांच चल रही है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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