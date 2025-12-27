Hindustan Hindi News
'मेरे दफ्तर का कनेक्शन भी काट दो', जनता को पानी सप्लाई न होने पर अफसरों पर भड़कीं विधायक

वे यूं तो नई सरकार की उपलब्धि बताने जनता के बीच पहुंची थीं मगर पानी की किल्लत की शिकायत का सामना करना पड़ गया। कामा में जब नौक्षम का काफिला पहुंचा तो महिलाओं ने बताया कि कई वार्डों में पिछले 6 दिनों से पानी नहीं आ रहा है।

Dec 27, 2025 09:40 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के डीग जिले की कामा विधायक नौक्षम चौधरी अक्सर अपने तीखी बयानबाजी के वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं। नौक्षम 'विकास रथ' के दौरान जनता को ठीक से पानी की सप्लाई न होने पर बुरी तरह भड़क गईं।

नौक्षम ने फोन कर तुरंत अफसरों को जमकर लताड़ लगा दी। विधायक ने यहां तक कह दिया कि अगर वे जनता को पानी नहीं दे सकते हैं तो मेरे दफ्तर का कनेक्शन भी काट दो। दरअसल 'विकास रथ' भजनलाल सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गांव-गांव में निकाली जा रही है।

इसी दौरान नौक्षम का बेहद ही आक्रमक रूप देखने को मिला। वे यूं तो नई सरकार की उपलब्धि बताने जनता के बीच पहुंची थीं मगर पानी की किल्लत की शिकायत का सामना करना पड़ गया। कामा में जब नौक्षम का काफिला पहुंचा तो महिलाओं ने बताया कि कई वार्डों में पिछले 6 दिनों से पानी नहीं आ रहा है।

विधायक ने जैसे ही ये बात सुनी तो तुरंत जल विभाग के अधिकारी को फोन कर डाला। बातचीत के दौरान नौक्षम ने काफी सख्ती दिखाते हुए कहा 'यहां हर वार्ड की महिलाएं बैठी हैं। इनका कहना है कि 6-6 दिन तक पानी नहीं आता। आप इस समस्या का तुरंत निस्तारण करें। अगर आपको लगता है कि जनता प्यासी रह सकती है, तो मेरे दफ्तर का भी पानी बंद कर दो।'

नौक्षम ने इसके बाद कड़े लहजे में अफसरों को निर्देश दिए कि कल से ही हर वार्ड में विजिट करें और जमीनी हकीकत क्या हैं इसका पता लगाएं। जहां समस्या नजर आए उसे सुलझाएं। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार विकास की बात कर रही है और ऐसे में पानी की किल्लत सरकार की मंशा के खिलाफ है। अफसरों को लताड़ने के बाद महिला विधायक ने कामा की जनता को खुशखबरी देते हुए बताया कि अब नए साल पर कामा का नाम 'कामवन' कर दिया जाएगा।

