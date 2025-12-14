बख्शा नहीं जाएगा; विधायक फंड से कमीशन खाने वाले MLAs को CM भजनलाल की दो टूक

संक्षेप: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ही उस पार्टी के पतन का कारण बना, जो कभी संसद से लेकर पंचायतों तक राज करती थी।

राजस्थान में विधायक निधि के नाम पर कमीशनखोरी का आरोप झेल रहे तीन विधायकों को अब सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है,उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पैसा जनता का है और हमारे सरकार की जीलो टॉलरेंस की नीति है। जो भी होगा उसपर सख्त ऐक्शन की बात सीएम भजनलाल ने दोहराई है।

आज जयपुर के जलमहल में स्वच्छता के कार्यक्रम के दौरान मंट से भजनलाल शर्मा ने करप्शन के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ही उस पार्टी के पतन का कारण बना, जो कभी संसद से लेकर पंचायतों तक राज करती थी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जनता का पैसा भ्रष्टाचार के लिए नहीं है; यह किसान, मजदूर और गरीब सहित आम लोगों के हितों की सेवा के लिए है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा, "यह पार्टी कभी संसद से लेकर पंचायतों तक राज करती थी, लेकिन इसका भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और झूठ इसे नीचे ले आया है।" मुख्यमंत्री ने दावा किया, "जो काम कांग्रेस पांच साल में नहीं कर सकी, वह मेरी सरकार ने दो साल में कर दिया है। हमने अपने घोषणापत्र में किए गए 70 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिया है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में परीक्षा के पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे, लेकिन बीजेपी के शासन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।