बख्शा नहीं जाएगा; विधायक फंड से कमीशन खाने वाले MLAs को CM भजनलाल की दो टूक

Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajasthan mla fund corruption cm bhajan lal sharma warned for strict action against 3 mlas without naming see details
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ही उस पार्टी के पतन का कारण बना, जो कभी संसद से लेकर पंचायतों तक राज करती थी।

Dec 14, 2025 03:25 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में विधायक निधि के नाम पर कमीशनखोरी का आरोप झेल रहे तीन विधायकों को अब सीएम भजनलाल शर्मा ने भी दो टूक जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया है,उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये पैसा जनता का है और हमारे सरकार की जीलो टॉलरेंस की नीति है। जो भी होगा उसपर सख्त ऐक्शन की बात सीएम भजनलाल ने दोहराई है।

आज जयपुर के जलमहल में स्वच्छता के कार्यक्रम के दौरान मंट से भजनलाल शर्मा ने करप्शन के खिलाफ अपने इरादे जाहिर कर दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार ही उस पार्टी के पतन का कारण बना, जो कभी संसद से लेकर पंचायतों तक राज करती थी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जनता का पैसा भ्रष्टाचार के लिए नहीं है; यह किसान, मजदूर और गरीब सहित आम लोगों के हितों की सेवा के लिए है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भजनलाल शर्मा ने कहा, "यह पार्टी कभी संसद से लेकर पंचायतों तक राज करती थी, लेकिन इसका भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और झूठ इसे नीचे ले आया है।" मुख्यमंत्री ने दावा किया, "जो काम कांग्रेस पांच साल में नहीं कर सकी, वह मेरी सरकार ने दो साल में कर दिया है। हमने अपने घोषणापत्र में किए गए 70 प्रतिशत वादों को पूरा कर दिया है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में परीक्षा के पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे, लेकिन बीजेपी के शासन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

बता दें कि राजस्थान के तीन विधायकों के विधायक निधि के नाम पर कमीशन मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें एक विधायक भाजपा का, एक कांग्रेस और एक निर्दलीय बताया जा रहा है। दैनिक भास्कर ने इस बाबत एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है। इसमें दावा है कि खींवसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से पहली बार निर्दलीय विधायक बनीं ऋतु विधायक निधि में भ्रष्टाचार किया है। आरोप है कि तीनों विधायकों ने काम की अनुशंसा के नाम पर 40 फीसदी तक कमीशन लेते पकड़े गए हैं। इसपर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी कहा है कि विधायकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

