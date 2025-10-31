Hindustan Hindi News
आंटी जी मैं सिर्फ 2000 मांग रहा हूं; मंत्री ने घूस मांगने वाले इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा

Fri, 31 Oct 2025 10:14 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, कोटा
राजस्थान के एक इंजीनियर को दो महिलाओं से घूस मांगना भारी पड़ गया। महिलाओं ने मंत्री से शिकायत कर दी। इससे भड़के मंत्री ने इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इंजीनियर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त जारी करने के लिए घूस मांगा था।

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को पुलिस को जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) के एक इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। मंत्री ने यह आदेश एक शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद दिया है। आरोप लगाया गया था कि कोटा जिले के देवली खुर्द गांव में आयोजित सेवा पखवाड़ा शिविर के दौरान एक जूनियर इंजीनियर ने अवैध रूप से पैसे की मांग और वसूली की।

मंत्री दिलावर अपने निर्वाचन क्षेत्र रामगंजमंडी के देवली खुर्द गांव में सेवा पखवाड़ा शिविर में भाग लेने गए थे। वहां गांव की नट समुदाय की दो महिलाएं कमला बाई और पिंकी ने उनसे शिकायत की कि जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके नाम का हवाला देते हुए दोनों से 2-2 हजार रुपए की मांग की थी।

महिलाओं ने आगे आरोप लगाया कि इंजीनियर ने उन्हें आश्वासन दिया कि भुगतान के बाद किश्तें उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएंगी। उसने कथित तौर पर खुद को ग्राम सचिव का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए कहा कि आंटी जी मैं ज्यादा कुछ नहीं ले रहा। सिर्फ 2000 मांग रहा हूं।

मंत्री ने तुरंत इंजीनियर को मौके पर बुलाया, जिसने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि महिलाएं झूठ बोल रही हैं। हालांकि, शिविर में मौजूद कई अन्य महिलाओं ने कमला बाई का समर्थन किया, जिन्होंने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे नहीं हैं।

जब महिला ने मंत्री को अपने राशन कार्ड में इंजीनियर द्वारा दर्ज किए गए नए नाम की प्रविष्टि दिखाई। इस पर मंत्री ने सत्यापन के लिए संबंधित बिजली विभाग से रजिस्टर मंगवाया। रजिस्टर में लिखावट का मिलान होने पर मंत्री ने थाना प्रभारी (एसएचओ) मनोज सिकरवाल को इंजीनियर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। हालांकि, सिकरवाल ने बताया कि उन्हें अभी तक महिला की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है क्योंकि वह स्वयं मंत्री के साथ हैं।

