राजस्थान में कड़ाके की ठंड; किन जिलों में घने कोहरे और कहां शीतलहर का येलो अलर्ट?

संक्षेप: राजस्थान के कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा कहर बरपा रहा है। पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर शीत दिवस और शीत लहर की स्थिति देखी जा रही है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे जबकि कुछ जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है।

Rajasthan Weather: पूरा उत्तर भारत इस समय भयंकर ठंड और शीतलहर की चपेट में है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है। मैदानी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग इस हफ्ते सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के कई शहरों में काफी गिर गया है। राजस्थान के कुछ जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कोहरा पड़ने की चेतावनी भी जारी की गई है।

इन जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 5 जनवरी को राजस्थान के अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने 5 जनवरी को ही राजस्थान के सीकर, कोटपूतली बहरोड़ और झुंझुनू जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। टोंक में शीतलहर के साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खैरथल-तिजारा और अलवर जिलों के कुछ हिस्सों में शीत दिन के साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट है।

फतेहपुर में 1.1 डिग्री सेल्सियस पर आया तापमान बीते 24 घंटे पर नजर डालें तो राजस्थान के गांव फतेहपुर में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक सूबे के कुछ हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा परेशान करता रहेगा।