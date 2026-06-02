राजस्थान में फिर तूफानी मौसम; 60 की स्पीड से हवाएं चलेंगी, ऑरेंज और येलो अलर्ट
राजस्थान में इस हफ्ते एकबार फिर तूफानी मौसम बनने के आसार हैं। इससे लोगों को लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में 60 की स्पीड से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है।
Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम एकबार फिर तूफानी होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 और 4 जून को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण इस हफ्ते अलग-अलग दिन पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 और 4 जून को नया विक्षोभ आने से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की चेतावनी दी है।
जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 से 4 जून के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। इससे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर जैसे संभागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इस दौरान बारिश के साथ कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
इन मौसमी स्थितियों के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, बालोतरा, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
आज इन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों में 50 से 60 की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान ही अजमेर, ब्यावर, बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी, श्रीगंगानगर और टोंक जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी 50 से 60 की स्पीड से आंधी तूफान की संभावना है।
3 जून को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, ओले भी गिरेंगे
मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 जून को झुंझुनूं, सीकर, डिडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
3 जून को इन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 3 जून को ही अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, चुरू जिलों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग की ओर से 6 जून तक राजस्थान के अलग-अलग जिलों में आंधी या तूफानी हवाओं के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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