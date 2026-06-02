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राजस्थान में फिर तूफानी मौसम; 60 की स्पीड से हवाएं चलेंगी, ऑरेंज और येलो अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में इस हफ्ते एकबार फिर तूफानी मौसम बनने के आसार हैं। इससे लोगों को लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कई जिलों में 60 की स्पीड से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। 

राजस्थान में फिर तूफानी मौसम; 60 की स्पीड से हवाएं चलेंगी, ऑरेंज और येलो अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम एकबार फिर तूफानी होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 3 और 4 जून को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण इस हफ्ते अलग-अलग दिन पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 और 4 जून को नया विक्षोभ आने से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की चेतावनी दी है।

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के एक प्रवक्ता ने बताया कि 3 से 4 जून के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। इससे बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर जैसे संभागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इस दौरान बारिश के साथ कुछ जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

इन मौसमी स्थितियों के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, बालोतरा, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

आज इन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों में 50 से 60 की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान ही अजमेर, ब्यावर, बूंदी, जयपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, फलौदी, श्रीगंगानगर और टोंक जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी 50 से 60 की स्पीड से आंधी तूफान की संभावना है।

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3 जून को इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, ओले भी गिरेंगे

मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 जून को झुंझुनूं, सीकर, डिडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।

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3 जून को इन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 3 जून को ही अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, चुरू जिलों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग की ओर से 6 जून तक राजस्थान के अलग-अलग जिलों में आंधी या तूफानी हवाओं के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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