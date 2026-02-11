Hindustan Hindi News
राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर में मारी टक्कर; 5 की मौत
राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर में मारी टक्कर; 5 की मौत

राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर में मारी टक्कर; 5 की मौत

संक्षेप:

राजस्थान के दौसा में मंगलवार रात एक भयानक हादसा हो गया। एनएच-2 पर एक तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खोने के बाद ट्रेलर में टक्कर मार दी। भीषण हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई।

Feb 11, 2026 08:11 am IST
राजस्थान के दौसा में मंगलवार रात एक भयानक हादसा हो गया। एनएच-2 पर एक तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खोने के बाद ट्रेलर में टक्कर मार दी। भीषण हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई।

Rajasthan News
