राजस्थान के शख्स को कजाकिस्तान में आया ब्रेन स्ट्रोक, एयरलिफ्ट कर जयपुर क्यों लाया?

राजस्थान के एक मेडिकल छात्र को कजाकिस्तान में ब्रेन स्ट्रोक के बाद जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे 22 साल के स्टूडेंट राहुल घोसाल्या को 8 अक्टूबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था जिसे दिवाली के रोज सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट करके जयपुर लाया गया है। राहुल घोसाल्या को 2021 से अस्ताना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें भारत लाए जाने से पहले कजाकिस्तान के एक अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। जयपुर पहुंचने पर उन्हें तुरंत मेडिकल और जिला प्रशासन की टीमों की देखरेख में एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भेज दिया गया।

राहुल की देखभाल के लिए एक चार-सदस्यीय मेडिकल पैनल बनाया गया है,जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ.दीपक माहेश्वरी इलाज टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अस्पताल ने हवाई अड्डे से उनके स्थानांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था की।