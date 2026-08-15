नौकरी से इस्तीफा और अमीर बनने का शॉर्टकट, राजस्थान के लड़के ने घर में ही कर दिया बड़ा कांड
राजस्थान के नागौर में पुलिस ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई की और एमडीएमए बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इसका मास्टरमाइंड 28 साल का महावीर है।
राजस्थान के नागौर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई की और एमडीएमए बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। खास बात यह है कि तीन दिन पहले दीप कॉलोनी से पकड़ा गया आरोपी महावीर ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि दीप कॉलोनी का मकान उसकी फैक्ट्री की एक ब्रांच की तरह इस्तेमाल हो रहा था, जबकि जोधपुर रोड स्थित किराए का मकान उसकी मुख्य फैक्ट्री थी। बताया जा रहा है कि महावीर खूब सारे पैसे कमाना चाहता था। लेकिन उसके लिए उसने सच्चाई और मेहनत की बजाय शॉर्टकट अपनाने का सोचा और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह नौकरी भी करता था, लेकिन फिर उसे लगा कि इस नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उस नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री से बरामद MDMA, केमिकल और अन्य सामान की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से 5.418 किलो MDMA, 2.744 किलो कैफीन और 24 प्रकार के करीब 210 लीटर केमिकल बरामद किए हैं।
3 दिन पहले पकड़े महावीर से खुला मुख्य फैक्ट्री का राज
पुलिस के अनुसार 10 अगस्त को दीप कॉलोनी में MDMA बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। यहां से करीब 20 करोड़ रुपए कीमत की MDMA बनाने की सामग्री बरामद कर 28 साल के महावीर को गिरफ्तार किया गया था।
पूछताछ और तकनीकी जांच में महावीर के जोधपुर रोड स्थित किराए के मकान का पता चला। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां दबिश दी तो MDMA बनाने का पूरा सेटअप मिला। जांच में सामने आया कि दीप कॉलोनी का ठिकाना मुख्य फैक्ट्री से तैयार माल और कामकाज के लिए एक ब्रांच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।
दिसंबर-जनवरी में शुरू किया था MDMA बनाने का काम
जांच में सामने आया कि महावीर ने दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में MDMA बनाने का काम शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद फरवरी 2026 में उसने ऑनलाइन माध्यम से MDMA बनाने की प्रक्रिया की जानकारी जुटाई और दोबारा काम शुरू किया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी नागौर से MDMA बनाने के लिए कच्चा माल और अन्य सामग्री मंगवाता था। जोधपुर रोड स्थित किराए के मकान में ड्रग तैयार की जाती थी। आरोपी ने इस ठिकाने की जानकारी बेहद सीमित लोगों को दी थी और अपने अलावा किसी अन्य को मकान का एड्रेस नहीं बताया था।
10-12 सिम इस्तेमाल करता था, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी मिले
जांच में आरोपी के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस को उसके पास करीब 10 से 12 मोबाइल सिम की डिटेल मिली है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक सिम का इस्तेमाल करीब 10 दिन से ज्यादा नहीं करता था।
आरोपी के फरार रहने के दौरान अलग-अलग राज्यों में आने-जाने की जानकारी भी पुलिस के सामने आई है। अब पुलिस इन कनेक्शनों और MDMA की सप्लाई चेन को खंगाल रही है।
5.418 किलो MDMA के साथ 210 लीटर केमिकल जब्त
फैक्ट्री से पुलिस ने 5.418 किलो MDMA और 2.744 किलो कैफीन बरामद किया है। इसके अलावा 24 प्रकार के करीब 210 लीटर केमिकल भी मिले हैं। इनमें हाइड्रोजन प्रॉक्साइड सॉल्यूशन, एथिलामाइन सॉल्यूशन, एथिल एसीटेट, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और अन्य केमिकल शामिल हैं।
मौके से MDMA बनाने की मशीन, 3 थर्मामीटर, 2 सैनिटरी फनल, मैग्नेटिक स्टेयरर, 2 पीएच मीटर, प्लास्टिक ग्लास थर्मामीटर, पानी पंप मोटर मशीन, 3 मिक्सिंग ग्लास बीकर, 4 पारदर्शी कांच के जार, 34 प्लास्टिक की कड़ाही और 10 बड़ी प्लेटें भी जब्त की गईं।
एक हफ्ते में दूसरी फैक्ट्री, नेटवर्क बड़ा होने की आशंका
नागौर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर’ के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। महज तीन दिन पहले एक फैक्ट्री पकड़ने के बाद अब उसी आरोपी से पूछताछ में मुख्य फैक्ट्री का खुलासा होना पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महावीर के साथ इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग जुड़े थे, MDMA का कच्चा माल कहां से आता था और तैयार ड्रग की सप्लाई किन राज्यों या देशों तक की जा रही थी। कार्रवाई एएसपी नागौर आशाराम चौधरी के नेतृत्व में मुंडवा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने की। पुलिस आरोपी के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच कर रही है।
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अदिति शर्मा
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