लुटेरों ने हमला कर दिया; घायल पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा पति, राज खुला तो दंग रह गई पुलिस

राजस्थान मे हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक शख्स अपनी घायल पत्नी को अस्पताल पहुंचा जहां उसकी मौत हो गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेर, भाषाMon, 11 Aug 2025 06:20 PM
राजस्थान मे हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक शख्स अपनी घायल पत्नी को अस्पताल पहुंचा जहां उसकी मौत हो गई। उसने बताया कि लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया है। लेकिन जब राज खुला तो हर कोई दंग रह गया।

जानकारी के मुताबिक अजमेर जिले के किशनगढ़ में एक महिला की मौत के मामले में उसके पति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 35 साल का रोहित सैनी रविवार को अपनी घायल पत्नी संजू को लेकर किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल पहुंचा था और उसने बताया कि लुटेरों के हमले में उसकी पत्नी घायल हो गई है।

पुलिस ने बताया कि सैनी को भी मामूली चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया, जबकि रोहित को इलाज के लिये भर्ती कर लिया। उसने बताया कि शुरुआती पूछताछ में रोहित ने पुलिस से कहा कि अज्ञात लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी का गला रेत दिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में रोहित का बयान झूठा निकला।

पुलिस ने कहा, उसके बयान भ्रामक थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, यह साफ हो गया कि उसने खुद अपनी पत्नी का गला रेता था और उसे अस्पताल ले गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।