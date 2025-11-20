पत्नी की डेडबॉडी देख 7 साल के बेटे को मार डाला, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया
राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मृत पाकर कुछ ही देर बाद अपने सात साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला की मौत आत्महत्या से हुई है। यह घटना बुधवार को ऋषभदेव क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।
पुलिस उपाधीक्षक राजीव राहड़ ने बताया कि 27 साल की शारदा फर्श पर मृत पाई गईं, जबकि उनके पति 30 साल के जगदीश और उनका बेटा हिमांशु उर्फ हेमू अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके पाए गए।
उन्होंने कहा कि हम मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि जगदीश एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, जबकि शारदा ने हाल ही में एक निजी क्लिनिक में काम करना शुरू किया था।
पुलिस ने बताया कि जगदीश के माता-पिता पास के एक गांव गए थे और शाम को लौटने पर उन्होंने घर अंदर से बंद पाया। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। उसके बाद शव बरामद किए गए।