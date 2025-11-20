Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Rajasthan man dies of suicide, kills son after finding wife dead
पत्नी की डेडबॉडी देख 7 साल के बेटे को मार डाला, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया

पत्नी की डेडबॉडी देख 7 साल के बेटे को मार डाला, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया

संक्षेप: राजस्थान में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पत्नी की मौत के कुछ देर बाद एक आदमी ने अपने 7 साल के बेटे को मार डाला। उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने बताया कि घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

Thu, 20 Nov 2025 05:16 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
राजस्थान में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पत्नी की मौत के कुछ देर बाद एक आदमी ने अपने 7 साल के बेटे को मार डाला। उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने बताया कि घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मृत पाकर कुछ ही देर बाद अपने सात साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला की मौत आत्महत्या से हुई है। यह घटना बुधवार को ऋषभदेव क्षेत्र के मसारो की ओवरी गांव में हुई। पुलिस ने बताया कि घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।

पुलिस उपाधीक्षक राजीव राहड़ ने बताया कि 27 साल की शारदा फर्श पर मृत पाई गईं, जबकि उनके पति 30 साल के जगदीश और उनका बेटा हिमांशु उर्फ ​​हेमू अलग-अलग कमरों में फंदे से लटके पाए गए।

उन्होंने कहा कि हम मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि जगदीश एक पेट्रोल पंप पर काम करता था, जबकि शारदा ने हाल ही में एक निजी क्लिनिक में काम करना शुरू किया था।

पुलिस ने बताया कि जगदीश के माता-पिता पास के एक गांव गए थे और शाम को लौटने पर उन्होंने घर अंदर से बंद पाया। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। उसके बाद शव बरामद किए गए।

Rajasthan News
