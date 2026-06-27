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बबीता धाकड़ के बाद अब राजस्थान में शान गिरफ्तार, PAK आतंकी को भेज रहा था खूफिया जानकारी

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हनुमानगढ़ी, भाषा
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पिछले दिनों बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार किया गया था। अब हनुमान गढ़ी से 20 साल के कृष राय उर्फ शान को दबोच लिया गया है।

बबीता धाकड़ के बाद अब राजस्थान में शान गिरफ्तार, PAK आतंकी को भेज रहा था खूफिया जानकारी

राजस्थान पुलिस ने हनुमानगढ़ में 20 साल के एक शख्स को पाकिस्तानी गैंगस्टर-आतंकी शाहजाद भट्टी के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार आरोपी की पहचान हनुमानगढ़ टाउन के कृष राय उर्फ शान के तौर पर हुई है और उसे थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भट्टी के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसने कथित तौर पर हनुमानगढ़ टाउन और रायसिंहनगर थाने के वीडियो और अवस्थिति की जानकारी भट्टी के साथ साझा की थी।

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सोशल मीडिया से बनाता संपर्क

उन्होंने कहा कि आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद 24 जून को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाला भट्टी कथित तौर पर भारत में नेटवर्क बनाने और संपर्क बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। पुलिस के अनुसार आरोपी कृष राय मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है लेकिन उसका परिवार कई साल से हनुमानगढ़ में रह रहा है। उसने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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पुलिस ने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में दो अन्य लोगों को भी भट्टी के संपर्क में रहने के आरोप में अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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