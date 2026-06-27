बबीता धाकड़ के बाद अब राजस्थान में शान गिरफ्तार, PAK आतंकी को भेज रहा था खूफिया जानकारी
पिछले दिनों बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार किया गया था। अब हनुमान गढ़ी से 20 साल के कृष राय उर्फ शान को दबोच लिया गया है।
राजस्थान पुलिस ने हनुमानगढ़ में 20 साल के एक शख्स को पाकिस्तानी गैंगस्टर-आतंकी शाहजाद भट्टी के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार आरोपी की पहचान हनुमानगढ़ टाउन के कृष राय उर्फ शान के तौर पर हुई है और उसे थाने में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।
जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी कथित तौर पर कई दिनों से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भट्टी के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उसने कथित तौर पर हनुमानगढ़ टाउन और रायसिंहनगर थाने के वीडियो और अवस्थिति की जानकारी भट्टी के साथ साझा की थी।
सोशल मीडिया से बनाता संपर्क
उन्होंने कहा कि आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद 24 जून को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाला भट्टी कथित तौर पर भारत में नेटवर्क बनाने और संपर्क बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। पुलिस के अनुसार आरोपी कृष राय मूल रूप से बिहार के दरभंगा का रहने वाला है लेकिन उसका परिवार कई साल से हनुमानगढ़ में रह रहा है। उसने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस ने यह भी बताया कि इस साल की शुरुआत में दो अन्य लोगों को भी भट्टी के संपर्क में रहने के आरोप में अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
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अदिति शर्मा
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