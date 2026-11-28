एक महिला तीन नामांकन और फिर जीत, घूंघट की आड़ में कांग्रेस को दे गई चकमा, कैसे किया गजब का 'खेला'?
महिला उम्मीदवार ने तीन अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल किए थे। महिला बतौर निर्दलीय जीत भी गईं और फिर भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस को बाद में पता चला कि उनके साथ उनकी ही उम्मीदवार ने खेल कर दिया।
राजस्थान के डीग जिले की बृज नगर पंचायत समिति में प्रधान पद के चुनाव में एक महिला उम्मीदवार ने भाजपा, कांग्रेस के टिकट पर नामांकन किया और साथ ही बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी पर्चा भरा। चुनाव परिणाम भी उनके ही पक्ष में रहा और उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली। जीत दर्ज करने वाली महिला का नाम वती कुमारी है। प्रधान बनने के लिए एक ही महिला का अलग-अलग नामांकन दाखिल करना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
28 वर्षीय वती कुमारी ने सबसे पहले पूर्व विधायक वाजिब अली की मौजूदगी में कांग्रेस के टिकट पर नामांकन भरा इस दौरान उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। इस दौरान नामांकन पत्रों पर साइन करते समय उन्होंने इसी साड़ी से चेहरा भी ढका हुआ था।
भाजपा नेता के साथ नामांकन दर्ज करवाने पहुंचीं
इसके बाद वती कुमारी थोड़ी देर बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम के साथ फिर से दिखाई दीं। इसबार उन्होंने सूट-सलवार पहन बतौर भाजपा उम्मीदवार नामांकन पत्र भरा। इसबार भी वती ने अपना चेहरा ढका हुआ था ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। यही नहीं उन्होंने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल किया और इस दौरान पीले रंग की साड़ी पहनी थी हालांकि इसबार चेहरा नहीं ढका था।
निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन ली गईं
बीते शुक्रवार को जब नतीजे घोषित हुए थे महिला उम्मीदवारी की यह 'चालाकी' उनके पक्ष में गई। उन्हें ब्रज नगर पंचायत समिति के वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन लिया गया।
आखिर क्यों भरा तीन नामांकन पत्र?
एनडीटीवी के मुताबिक, वती कुमारी इस बात को लेकर असमंजस में थीं कि वे किसी एक पार्टी से चुनाव लड़कर जीत ही जाएंगी, तो ऐसे में उन्होंने दो और नामांकन दाखिल करने ज्यादा बेहतर समझा।
कांग्रेस ने बहुमत के बावजूद निर्दलीय पर खेला दांव
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पंचायत समिति में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत (16 सदस्य) थे जबकि भाजपा के पास चार ही सदस्य थे। इसके अलावा 9 सदस्यी निर्दलीय थे। 29 सदस्य पंचायत समिति में कांग्रेस ने बहुमत के बावजूद निदर्लीय उम्मीदवार पर दांव खेला। इस फैसले के बाद पार्टी नेता भी हैरान थे। वती कुमारी की जीत के बाद जैसे ही ये बात सामने आई कि उन्होंने जीत के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है तो नैतिक आधार पर कुछ ही घंटों में पूर्व विधायक वाजिब अली ने प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य पद से ही इस्तीफा दे दिया।
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