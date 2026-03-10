राजस्थान में 2 बच्चों से अधिक होने पर पंचायत चुनाव लड़ने की रोक हटी, विधेयक पास
राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को 2 महत्वपूर्ण बिल पारित किए। अब 2 से अधिक बच्चे होने पर भी लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे क्योंकि सरकार ने इस पुरानी पाबंदी को हटा दिया है।
राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दो बच्चों की सीमा वाला नियम हटा दिया है, जिससे अब दो से अधिक बच्चे वाले योग्य व्यक्ति भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस रोक के कारण कई सक्षम लोग चुनाव से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा सदन ने राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर बिल 2026 भी पारित कर दिया है। इससे अजमेर में राज्य के दूसरे आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इस संशोधन बिल को सदन में ध्वनि मत के जरिए पारित किया गया। पहले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अनुसार किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होने पर उसे पंचायत सदस्य बनने या बने रहने पर रोक थी।
सरकार ने कहा कि कई सक्षम और योग्य लोग, जो जनता की सेवा करने और पंचायत जैसे स्थानीय संस्थानों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। वे दो से अधिक बच्चों के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। इसलिए इस रोक को हटा दिया गया है।
अजमेर में राज्य की दूसरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना
संसद ने राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर बिल 2026 को भी ध्वनि मत के जरिए पारित किया। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को 38 साल बाद दूसरी राज्य विश्वविद्यालय मिली है।
देवनानी ने कहा, इस विश्वविद्यालय की स्थापना से मेरा सपना पूरा हुआ। उपमुख्यमंत्री और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह विश्वविद्यालय राज्य में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह योजना 2024-25 के राज्य बजट में घोषणा की गई थी।
