Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

राजस्थान में 2 बच्चों से अधिक होने पर पंचायत चुनाव लड़ने की रोक हटी, विधेयक पास

Mar 10, 2026 12:18 am ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को 2 महत्वपूर्ण बिल पारित किए। अब 2 से अधिक बच्चे होने पर भी लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे क्योंकि सरकार ने इस पुरानी पाबंदी को हटा दिया है। 

राजस्थान में 2 बच्चों से अधिक होने पर पंचायत चुनाव लड़ने की रोक हटी, विधेयक पास

राजस्थान विधानसभा ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दो बच्चों की सीमा वाला नियम हटा दिया है, जिससे अब दो से अधिक बच्चे वाले योग्य व्यक्ति भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस रोक के कारण कई सक्षम लोग चुनाव से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा सदन ने राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर बिल 2026 भी पारित कर दिया है। इससे अजमेर में राज्य के दूसरे आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इस संशोधन बिल को सदन में ध्वनि मत के जरिए पारित किया गया। पहले राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अनुसार किसी व्यक्ति के दो से अधिक बच्चे होने पर उसे पंचायत सदस्य बनने या बने रहने पर रोक थी।

सरकार ने कहा कि कई सक्षम और योग्य लोग, जो जनता की सेवा करने और पंचायत जैसे स्थानीय संस्थानों का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। वे दो से अधिक बच्चों के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। इसलिए इस रोक को हटा दिया गया है।

अजमेर में राज्य की दूसरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना

संसद ने राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर बिल 2026 को भी ध्वनि मत के जरिए पारित किया। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर को 38 साल बाद दूसरी राज्य विश्वविद्यालय मिली है।

देवनानी ने कहा, इस विश्वविद्यालय की स्थापना से मेरा सपना पूरा हुआ। उपमुख्यमंत्री और आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह विश्वविद्यालय राज्य में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद करेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह योजना 2024-25 के राज्य बजट में घोषणा की गई थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।