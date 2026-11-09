जेल में हाजिरी लगती रही, थाईलैंड में मौज करता रहा उम्रकैद का कैदी; आखिर कैसे खुली पोल?
राजस्थान में जेल की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। जयपुर के चर्चित टिंडर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी कथित तौर पर पांच दिन तक थाईलैंड में रहा, लेकिन जेल के रिकॉर्ड में उसकी हाजिरी लगती रही। जानिए कैसे खुली पोल।
जयपुर के चर्चित टिंडर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी के पांच दिन थाईलैंड घूमने का मामला सामने आया है। इस दौरान जेल के रिकॉर्ड में उसकी हाजिरी भी लगती रही। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कैदी की गैरमौजूदगी के दौरान एक वार्डर उसकी उपस्थिति दर्ज करता रहा। मामला सामने आने के बाद वार्डर को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
9 से 13 अक्टूबर को थाइलैंड घूमने गया था
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कैदी दिक्षांत कामरा 9 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच थाईलैंड गया था। उस समय वह बीकानेर की बीछवाल ओपन फार्म जेल में बंद था। आरोप है कि उसकी गैरमौजूदगी के बावजूद जेल के वार्डर हापुराम ने उसकी हाजिरी दर्ज की। इतना ही नहीं, जेल अधिकारियों को उसकी मौजूदगी दिखाने के लिए पुरानी तस्वीर भी भेजी गई थी। शुरुआती जांच में वार्डर की भूमिका सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया।
कार से अफीम और पासपोर्ट मिलने के बाद खुली पोल
इस मामले की एक अहम कड़ी 3 नवंबर 2026 को सामने आई थी। जवाहर नगर थाना पुलिस ने एक कार की तलाशी के दौरान करीब 40 ग्राम अफीम और एक पासपोर्ट बरामद किया था। यह कार कैदी के भाई के नाम पर पंजीकृत बताई गई है। अफीम बरामदगी के मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और कामरा को गिरफ्तार किया गया। पासपोर्ट की जांच से उसके थाईलैंड जाने की जानकारी सामने आई।
जांच में यह भी पता चला कि कामरा का पासपोर्ट 2016 में जारी हुआ था। 2018 में गिरफ्तारी के समय उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया था। नवंबर 2023 में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद भी उसके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी जुटाए जाने की बात सामने नहीं आई।
टिंडर के जरिए हुई थी मुलाकात, हत्या में मिली थी उम्रकैद
दिक्षांत कामरा जयपुर के चर्चित टिंडर हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है। इस मामले में दुष्यंत शर्मा की मुलाकात फरवरी 2018 में टिंडर के जरिए प्रिय सेठ से हुई थी। जांच के मुताबिक, प्रिय सेठ और कामरा ने कथित तौर पर फिरौती के लिए दुष्यंत के अपहरण की योजना बनाई थी। 2 मई 2018 को दुष्यंत की हत्या कर दी गई और उसका शव सूटकेस में रखकर जयपुर-दिल्ली हाईवे के पास फेंक दिया गया था। इस मामले में प्रिय सेठ, दिक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया को नवंबर 2023 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
जेल अधिकारियों के मुताबिक, कामरा को अक्टूबर 2026 में बीछवाल ओपन फार्म जेल से श्रीगंगानगर की नरसिंहपुरा बिरानी ओपन जेल में स्थानांतरित किया गया था। डीआईजी जेल राकेश मोहन शर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में कैदी के विदेश जाने और वार्डर की ओर से उसकी हाजिरी दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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