हाईकोर्ट ने रद्द नहीं की है SI भर्ती परीक्षा, राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल का दावा

राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को दावा किया कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने निरीक्षण के बाद अपनी सख्त टिप्पणियां सरकार को भेजी हैं। कहा कि कोर्ट की इन टिप्पणियों की जांच की जाएगी और फिर उन्हें आरपीएससी को भेजा जाएगा।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, जोधपुरSat, 30 Aug 2025 06:08 PM
राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने शनिवार को दावा किया कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने निरीक्षण के बाद अपनी सख्त टिप्पणियां सरकार को भेजी हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कोर्ट की इन टिप्पणियों की जांच की जाएगी और फिर उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को भेजा जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि अदालत ने निर्देश दिया है कि आरपीएससी के समक्ष पेश करने से पहले इनकी विधिवत जांच की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्ट की ये टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। बताया कि उन्हें अभी अदालत के आदेश की एक प्रति मिली है। विधि विभाग इसकी जांच कर रहा है। हमारा मानना ​​है कि अगला कदम विभाग के आदेश और राय का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही उठाया जाना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस शासन के दौरान नियुक्त सभी अध्यक्षों और सदस्यों पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने गहन जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आरपीएससी की पूरी जांच और पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक तरह से अदालत ने भाजपा सरकार की सराहना की है। कहा है कि जैसे ही एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया सरकार ने तुरंत जांच शुरू की। एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और पहला मामला दर्ज किया।

28 अगस्त को 202 पन्नों के अपने फैसले में जस्टिस समीर जैन ने कहा कि पेपर लीक में आरपीएससी अध्यक्ष के साथ-साथ छह सदस्यों की सक्रिय संलिप्तता भी सामने आई। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा था कि एसआईटी रिपोर्ट और दर्ज एफआईआर से पता चला है कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू रायका भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे और इसमें अनियमितताएं थीं।

अदालत ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। अदालत के आदेश में कहा गया है कि अदालत उप-निरीक्षक 2021 की विवादित भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना नितांत जरूरी, अनिवार्य और उचित समझती है।