राजस्थान में लेबर इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत, फरवरी में होनी थी शादी; 7 दिन पहले सरपंच बनी थी बहन
राजस्थान के खैरथल से एक दर्दनाक मामला सामने आया हैं। यहां 28 साल के एक लेबर इंस्पेक्टर योगेश कुमार लवानिया सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के वक्त योगेश बाइक से मंदिर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फरवरी में उनकी शादी होने वाली थी और घटना से महज 7 दिन पहले उनकी एक बहन सरपंच का चुनाव जीता था।
राजस्थान के खैरथल जिले के किशनगढ़बास क्षेत्र के ककराली गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में लेबर इंस्पेक्टर योगेश कुमार लवानिया (28) की मौत हो गई। योगेश रोजाना की तरह अपने पैतृक गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान गोठड़ा के पास धौला कुआं स्टैंड पर हुए हादसे में उनकी जान चली गई।
योगेश की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। सबसे दुखद पहलू यह है कि फरवरी में उनकी शादी तय थी और परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। वहीं, महज सात दिन पहले ही उनकी बहन सरपंच निर्वाचित हुई थी। परिवार में चल रही खुशियों के बीच अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
जानकारी के अनुसार, ककराली गांव निवासी योगेश कुमार लवानिया वर्ष 2021 की आरएएस भर्ती में चयनित हुए थे। वर्तमान में वह अलवर में लेबर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। सोमवार शाम करीब 6 बजे वे किशनगढ़बास से अपने पैतृक गांव ककराली स्थित मंदिर में दर्शन करने के लिए बाइक से निकले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के योगेश प्रतिदिन इसी समय मंदिर में दर्शन करने जाते थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत करते हुए पिकअप को सीधा करवाया और उसके नीचे दबे योगेश को बाहर निकाला। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
अलवर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत
हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल योगेश को निजी स्कॉर्पियो गाड़ी से किशनगढ़बास अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए अलवर रेफर कर दिया। परिजन उन्हें अलवर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
फरवरी में होनी थी शादी, परिवार में पसरा मातम
योगेश के पिता कालूराम लवानिया सेकेंड ग्रेड शिक्षक हैं और नजदीकी गांव माछरोली में कार्यरत हैं। पांच भाई-बहनों में तीन बहनें और दो भाई हैं। योगेश तीसरे नंबर पर थे और दोनों भाइयों में सबसे बड़े थे। मिलनसार स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति के योगेश ने किशनगढ़बास में भी अपना मकान बना रखा था।
रिपोर्ट - हंसराज