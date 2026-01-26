कोटा में एक और सुसाइड, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छात्र ने दे दी जान, क्या वजह?

संक्षेप: उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है जो की ट्रेन से टकराया है। मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के गांव हुमायूं खेड़ा निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई है।

कोटा से एक बार फिर दुखद घटना सामने आई है। यहां ट्रेन के आगे कूदकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र 12वीं कक्षा का छात्र था और कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया है।

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है जो की ट्रेन से टकराया है। मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के गांव हुमायूं खेड़ा निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई है जो की पिछले दो साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दी जिनकी कोटा पहुंचने के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल परिजनों की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है।

परिजनों से मिली जानकारी में सामने आया कि सरताज 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था और अप्रैल माह में उसकी परीक्षा थी। इसके साथ-साथ उसका 2 वर्ष का जेईई का कोर्स भी पूरा हो गया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 25 जनवरी को उसे हरियाणा अपने घर जाना था और उसकी ट्रेन भी थी। सामने आया है कि उसकी ट्रेन करीब 3 घंटे लेट थी। परिजनों का कहना है अचानक उसे उसे ऐसा क्या हुआ कि वह ट्रेन के आगे कूद गया। वहीं पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया छात्र पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशान था। जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। हालांकि इसको लेकर पुष्टि होने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कदम उठाना काफी कुछ बयां करता है। साल के पहले ही महीने में एक छात्र द्वारा आत्महत्या करना एक बार फिर मानसिक तनाव को दर्शाता है।