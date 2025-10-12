Hindustan Hindi News
सुसाइड या मर्डर? कोटा में होटल के कमरे में छात्रा का शव मिलने से सनसनी

जब चेक आउट का समय आया तो होटल के स्टाफ ने रूम का गेट खटखटाया,लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कई बार आवाज देने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो होटल स्टाफ को शक हुआ। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट तोड़कर देखा तो छात्रा लटकी हुई मिली।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, कोटाSun, 12 Oct 2025 12:27 PM
शिक्षा नगरी कोटा में एक होटल के अंदर छात्रा का लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। साथ ही छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। पुलिस का कहना है की तलाशी के दौरान फिलहाल छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।

नयापुरा थाना एएसआई कृष्ण गोपाल ने बताया कि इलाके में बने एक होटल से सूचना मिली थी की एक लड़की ने होटल में रूम लिया था। जब चेक आउट का समय आया तो होटल के स्टाफ ने रूम का गेट खटखटाया,लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कई बार आवाज देने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो होटल स्टाफ को शक हुआ। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट तोड़कर देखा तो छात्रा लटकी हुई मिली। जिसे नीचे उतार कर महिला कांस्टेबल की मदद से तलाशी ली गई। उसके पास आईडी मिली जिससे की पहचान बारां जिले के केलवाड़ा निवासी प्रीति के रूप में हुई। छात्रा यहां पर बस के माध्यम से पहुंची थी।

घटना की सूचना के बाद कोटा पहुंचे छात्रा के परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। छात्रा के चाचा का कहना है कि उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। छात्रा महात्मा गांधी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। वह अपने घर से स्कूल जाने की कहकर निकली थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी। कई जगह पर उसको तलाश भी किया। इतने में सूचना मिली कि वह होटल के कमरे में मिली है। छात्रा के परिजनों ने न्यायिक जांच की मांग की है।

रिपोर्ट- योगेंद्र महावर