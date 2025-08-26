rajasthan kidnap sikar neemkathana deepawas ratan nagar राजस्थान: मां-बाप के झगड़े ने खड़ा किया अपहरण का ड्रामा, Rajasthan Hindi News - Hindustan
राजस्थान न्यूज़

राजस्थान: मां-बाप के झगड़े ने खड़ा किया अपहरण का ड्रामा

सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के दीपावास गांव में सोमवार सुबह का माहौल अचानक सनसनीखेज हो गया। सुबह स्कूल जाने निकले दो मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए और देखते ही देखते पूरा गांव दहशत में आ गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीकरTue, 26 Aug 2025 07:09 PM
सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के दीपावास गांव में सोमवार सुबह का माहौल अचानक सनसनीखेज हो गया। सुबह स्कूल जाने निकले दो मासूम बच्चे अचानक लापता हो गए और देखते ही देखते पूरा गांव दहशत में आ गया। मामला ऐसा था कि हर कोई अपहरण की आशंका जता रहा था। परिजनों और ग्रामीणों की सांसें थमी हुई थीं, वहीं पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई।

दरअसल, सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि दीपावास गांव से 9 वर्षीय बालिका और 11 वर्षीय बालक को अज्ञात कार में जबरन बैठाकर ले जाया गया है। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आई तो शक और गहरा गया। तस्वीरों में दोनों बच्चे कार के अंदर जाते दिखे और दृश्य बिल्कुल अपहरण जैसा प्रतीत हुआ। चंद मिनटों में यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों में हड़कंप मच गया।

नीमकाथाना सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार डूडी के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस टीमों को विभिन्न दिशाओं में भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और हर एंगल से पड़ताल की जाने लगी। बच्चों को ले जाने वाली कार की हरकतों ने शक को और गहरा कर दिया।

जांच की सुई धीरे-धीरे घर के विवादों की तरफ़ घूमने लगी। पुलिस को पता चला कि बच्चों की मां नीतू कंवर का अपने पति पूरन सिंह से काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों के बीच मनमुटाव इतना गहरा हो चुका था कि मां अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इसी तनातनी के चलते नीतू कंवर अचानक बच्चों को अपने साथ ले गई।

पुलिस ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया। सुराग जुटाने के बाद नीमकाथाना पुलिस ने चुरू जिले के रतन नगर थाना पुलिस से संपर्क किया। यहीं से पूरे मामले का रहस्य खुलने लगा। रतन नगर थाना क्षेत्र से पुष्टि हुई कि नीतू कंवर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर पहुंच चुकी है।

इतना ही नहीं, नीतू कंवर के वकील नासिर ने भी पुलिस को जानकारी दी कि सोमवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने बच्चों के साथ रतन नगर पहुंची थी। पुलिस ने नीतू कंवर और उसकी बेटी दीपिका से बातचीत भी करवाई। बातचीत में साफ़ हो गया कि अपहरण जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी बल्कि पति-पत्नी के विवाद के चलते मां ने बच्चों को अपने साथ ले लिया था।

थाना अधिकारी राजेश कुमार डूडी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और हर स्तर पर जांच की। सीसीटीवी फुटेज से सुराग जुटाए गए, अन्य थानों से संपर्क साधा गया और तेज़ी से कार्रवाई की गई। कुछ ही घंटों में यह रहस्य सुलझ गया कि यह अपहरण नहीं बल्कि पारिवारिक विवाद था।

बच्चों के सुरक्षित मिलने और मां के पास होने की पुष्टि होते ही पुलिस ने राहत की सांस ली। क्षेत्र में फैली अफवाहें भी थम गईं। हालांकि, अचानक बिना बताए बच्चों को ले जाने और सीसीटीवी फुटेज में कैद कार की घटना ने पूरे गांव को अपहरण के शक में डाल दिया था।

फिलहाल, इस मामले में थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। थाना अधिकारी डूडी का कहना है कि यह पति-पत्नी का निजी विवाद है। लेकिन सुबह हुई यह घटना जिस अंदाज़ में सामने आई, उसने कुछ घंटों के लिए पूरे इलाके को दहशत और सस्पेंस में डाल दिया।