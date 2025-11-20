Hindustan Hindi News
राजस्थान: करौली के निजी स्कूल में नौवीं के छात्र की आत्महत्या, शिक्षकों पर प्रताड़ना के आरोप

संक्षेप: राजस्थान के करौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नौवीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र ने कथित रूप से शिक्षकों की पिटाई और लगातार प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी।

Thu, 20 Nov 2025 01:30 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, करौली
राजस्थान के करौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नौवीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र ने कथित रूप से शिक्षकों की पिटाई और लगातार प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी। मामला सामने आने के बाद जिले में आक्रोश और सदमे का माहौल है। परिवार ने दो शिक्षकों और स्कूल संचालक पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना गुढ़ाचंद्रजी थाना क्षेत्र के धांगड़ का पुरा गांव की है। मृतक छात्र अंकित गुर्जर, कमला भारतीय शिक्षण संस्थान (केबीएसएस) में नौवीं कक्षा का विद्यार्थी था। मंगलवार सुबह स्कूल में हुई एक कथित मारपीट की घटना के बाद वह बेहद तनाव में था। परिजनों का कहना है कि अंकित पूरे दिन डरा-सहमा रहा, और शाम तक उसने खुद को संभालना भी छोड़ दिया।

मामले ने तब गंभीर रूप ले लिया जब अंकित द्वारा लिखा गया कथित ‘सुसाइड नोट’ बरामद हुआ। इसमें उसने स्पष्ट रूप से दो शिक्षकों—बाबूलाल बैरवा और शहंशाह शेख—साथ ही स्कूल संचालक का नाम लिखकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोपी बताया है। नोट में वह लिखता है कि उसे लगातार अपमानित किया जाता था, डांटा जाता था और मंगलवार को स्कूल में हुई पिटाई उसके लिए असहनीय हो गई।

परिवार की शिकायत में कहा गया है कि सुबह स्कूल में इन तीनों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद अंकित घर लौटा तो बहुत घबराया हुआ था। परिवार ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि वह सामान्य नहीं हो पाया।

मंगलवार देर शाम अंकित घर के पास बने मवेशियों के बाड़े में गया। परिवार को लगा कि शायद वह रोज़ की तरह मवेशियों को चारा-पानी देने गया होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब घर की महिला सदस्य वहां पहुंची, तो वह भयभीत कर देने वाला दृश्य देखकर सन्न रह गई। अंकित पेड़ से फंदे पर झूल रहा था। परिजनों ने उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

टोडाभीम के पुलिस उपाधीक्षक मुरारीलाल मीणा ने बताया कि मृतक के पिता मदन सिंह की शिकायत पर दो शिक्षकों और स्कूल संचालक के खिलाफ मारपीट, प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

डीएसपी मीणा के अनुसार, शुरुआती जांच में सुसाइड नोट की पुष्टि हुई है। पुलिस ने स्कूल स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी है।

“हम हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।” — डीएसपी, मुरारीलाल मीणा

घटना के बाद धांगड़ का पुरा गांव में गहरा रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में बच्चों को अनुशासन के नाम पर अक्सर कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। परिवार और ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

अंकित के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता मदन सिंह का कहना है—“मेरे बेटे को इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रताड़ना क्यों दी गई? अगर उसे नहीं मारा जाता, तो वह यह कदम कभी नहीं उठाता। हमने अपना बेटा खो दिया, लेकिन दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।”

