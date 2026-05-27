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झुलसा राजस्थान; 48.2°C के साथ श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म स्थान, अब बारिश और ओले गिरेंगे

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में भीषण लू का प्रकोप जारी है। श्रीगंगानगर 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। हालांकि, मौसम विभाग ने अब बारिश से राहत मिलने की संभावना जताई है। जानें IMD का ताजा अपडेट...

झुलसा राजस्थान; 48.2°C के साथ श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म स्थान, अब बारिश और ओले गिरेंगे

Rajasthan Weather राजस्थान झुलसा देने वाली लू और गर्मी से बेहाल होने है। राजस्थान का श्रीगंगानगर 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो एक पश्चिमी विक्षोभ से सूबे को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने कल से मौसम के रुख में नरमी आने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में 4 दिन आंधी, बारिश की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों पर ओले भी गिरेंगे।

पीटीआई-भाषा के मुताबिक, श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.5 डिग्री अधिक था। इस तापमान के साथ ही श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजस्थान का पिलानी 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। इसके बाद बीकानेर में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस, चूरू और जैसलमेर दोनों में 46.4 डिग्री, फलोदी में 46.2 डिग्री और कोटा में 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

28 मई को इन जिलों में आंधी-बूंदाबांदी का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 मई से पश्चिमी विक्षोभ के ऐक्टिव होने के कारण राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में आंधी और बरिश से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 28 मई को अलवर, दौसा, भरतपुर, डींग, धौलपुर, जयपुर, झुंझनूं, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चुरू, हनुमानगढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है।

29 मई को इन जिलों में गिर सकते हैं ओले, ऑरेंज अलर्ट

आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। हालांकि 28 मई को ही बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और श्रीगंगानगर में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 29 मई को अलवर, भरतपुर, डींग, धौलपुर, झुंझनूं, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, चुरू, हनुमानगढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ हल्की बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

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50 से 60 की स्पीड में चलेंगी हवाएं, 30 मई को भी आंधी-बारिश

इन जिलों में आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 29 मई को ही दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, बीकानेर, डीडवाना कुचामन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी और बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 30 मई को भी राज्य के कई जिलों में कमोबेश आंधी और बारिश वाला ही मौसम रहने का अनुमान जताया है।

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31 मई को कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो 31 मई को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों और कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान में कल यानी 28 मई से 4 दिन आंधी और बूंदाबांदी वाला मौसम रह सकता है। 28 को इसकी तीव्रता कम रहेगी लेकिन आगे बढ़ने की संभावना है।

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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