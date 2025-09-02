राजस्थान में एक मौलाना के कई अश्लील वीडियो वायरल, लीक होते ही फरार
राजस्थान के जोधपुर के एक मौलाना के अश्लील वीडियो वायरल हो गए हैं। आरोप है कि चादू-टोना के नाम पर वह महिलाओं को अपने झांसे में लेता था और फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था।
राजस्थान के जोधपुर के एक मौलाना के अश्लील वीडियो वायरल हो गए हैं। आरोप है कि चादू-टोना के नाम पर वह महिलाओं को अपने झांसे में लेता था और फिर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में वह महिलाओं को दबोचते हुए दिख रहा है। वीडियो वायरल होते ही जहां आक्रोशित लोग मौलाना के ठिकाने पर जुट गए तो आरोपी तला लगाकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी जांच में जुटी है।
घटना दर बाजार थाना क्षेत्र की है। यहां किताबों की दुकान चलाने वाले मौलाना अफजल पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगा है। वह एक मदरसा का शिक्षक भी बताया जाता है। आरोप है कि अफजल खुद को सभी समस्याओं को जादू-टोने से चुटकी में हल करने वाला बताता था। वह खासकर ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जिनकी कोई संतान नहीं है। चादू-टोने से संतान सुख दिलाने के नाम पर वह महिलाओं को अकेले में बुलाता था और उनको हवस का शिकार बनाता था।
इस बीच उसके कम से कम पांच वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अफजल महिलाओं के साथ गंदी हरकतें दिख रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होते ही मौलाना ने अपने दुकान और मकान पर ताला लटका दिया और फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है तो वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है।
सदर बाजार थाना के अधिकारी माणकराम ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक शख्स महिला के साथ छेड़छाड़ करता दिख रहा है। चेहरा दोनों का साफ नहीं है। पता चला कि वह एक किताबों की दुकान चलाता है और मदरसे में पढ़ाता भी है। इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। दुकान बंद है। किसी पीड़ित ने शिकायत नहीं दी है। फिलहाल मौके पर शांति है। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत नहीं भी करता है तो पुलिस मामले की जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी।